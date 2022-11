Il y a 25 ans, le «Montreal Screwjob»

Peu d’incidents ont autant défini la lutte professionnelle que le «Montreal Screwjob». Le fin rideau séparant la réalité de la fiction s’est ouvert lors d’un gala de la World Wrestling Federation (WWF), les fameuses «Survivor Series», le 9 novembre 1997.

Cette mésaventure au Centre Molson (le Centre Bell aujourd'hui), l’une des plus marquantes de la riche histoire de la discipline, a été racontée des centaines de fois, mais elle en reste toujours aussi fascinante.

Elle inclut deux lutteurs de renom, le Canadien Bret Hart et son rival Shawn Michaels, les dirigeants de deux compagnies tout aussi rivales et beaucoup de jeux de coulisses.

S’apprêtant à quitter la WWF, qui a changé son nom pour la World Wrestling Entertainment (WWE) quelques années plus tard, Hart désirait quitter par la grande porte en battant le «Heartbreak Kid» à Montréal pour conserver son titre de champion du monde. C’est le scénario qui a été choisi, mais qui n’a pas été respecté aux «Survivor Series».

Pendant l’affrontement, Michaels, qui dominait jusque-là, a ajouté l’insulte à l’injure en plaçant le «Hitman» dans sa propre prise de soumission, le fameux «Sharpshooter». À la demande du patron de la WWF de l’époque, Vince McMahon, l’arbitre Earl Hebner a mis fin au match presque instantanément, comme si Hart avait tapé le ring pour abandonner.

«Michaels jette un regard rapide vers Hebner et ce dernier demande au chronométreur de sonner la cloche. Celui-ci, n’étant pas au courant de ce qui se passe et n’ayant pas vu Hart abandonner, hésite un instant, juste assez pour que McMahon lui crie de “sonner la putain de cloche!” La musique de Michaels se fait retentir. Et [l’annonceur maison Albert Di Fruscia] annonce le nouveau champion de la WWF, Shawn Michaels», a raconté l’historien de la lutte Pat Laprade dans une chronique à TVA Sports rappelant les 20 ans de l’incident, en 2017.

S’en suivront des années et des années de dispute entre Michaels et Hart, qui ne s’aimaient déjà pas beaucoup. Celui-ci, le héros local, a vociféré à l’endroit de McMahon, lui crachant au visage avant de retourner à l’arrière.

Des promesses et des contrats

Si le dénouement de cette histoire a eu lieu à Montréal, elle avait été en ébullition pendant un an avant cela. Déjà proche de la retraite à 39 ans, Hart avait accepté un contrat monstre de 20 ans et d'une dizaine de millions de dollars afin de demeurer avec la WWF pour ses derniers passages dans le ring, avant d’occuper un poste décisionnel.

La compagnie rivale, la World Championship Wrestling (WCW), avait déjà tenté d’offrir la lune au natif de Calgary, mais celui-ci était resté fidèle à la boîte qui l’avait engagé en 1984. La relation s’est vite effritée, cependant.

«Au mois de juin 1997, McMahon a avisé Hart que la compagnie avait une situation financière précaire et en septembre, il lui a proposé de couper son salaire régulier de moitié et de lui repayer au cours des prochaines années, ce qu’Hart a refusé. Mais le 22 septembre, la situation financière critique de la compagnie a poussé McMahon à aviser Bret qu’il allait le libérer de son contrat s’il le désirait et le laisser partir pour la WCW», a expliqué Laprade.

C’est ce que Hart a fait, plus tôt que prévu, puisqu’il ne devait pas perdre sa ceinture à Montréal, mais le 7 décembre au Massachusetts. Eric Bischoff, le chef de la WCW, avait toutefois une envie pressante d’annoncer la signature de Hart dans l’un de ses galas hebdomadaires, le 10 novembre, ce qui a poussé McMahon à commettre le «Screwjob».

Le 18 février prochain, Montréal accueillera le quatrième «Premier Live Event» de son histoire, soit «Elimination Chamber». Heureusement, la séparation houleuse avec Bret Hart lors de ce premier événement à la carte présenté en sol québécois n’a pas empêché la WWE d’y remettre les pieds à l’occasion.