Jonathan Roy: cap sur Hawaï et un nouvel album au début de 2023

Jonathan Roy profitera à nouveau du soleil et des plages d’Hawaï pour le tournage de son prochain vidéoclip et il sera en première partie du groupe Earth Wind and Fire, le 10 décembre prochain, à Honolulu.

De retour ensuite à la maison, l’auteur-compositeur-interprète fera à nouveau ses valises, mais cette fois pour une tournée québécoise comprenant une trentaine d’arrêts. Le coup d’envoi sera donné le 27 janvier 2023, au MTelus, à Montréal. Il profitera de cette rentrée montréalaise pour dévoiler son nouvel album, «Life Distorsions». Mais histoire de mettre l’eau à la bouche de ses admirateurs dès maintenant, il lancera la semaine prochaine l’extrait «Stay in Bed (while the world burns)».

Jonathan Roy fera par ailleurs un saut en Europe en avril et en mai, avant de reprendre la route dans la Belle Province.