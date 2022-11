La Floride: là où les wokes vont pour mourir

S’il est encore trop tôt pour produire une analyse complète des résultats en raison de nombre de courses dont on ne peut certifier l’issue, une vague rouge a bel et bien déferlé hier. Pas sur le pays en entier, mais plutôt sur tout le territoire de la Floride.

La Floride n’est plus un État pivot

Pendant de nombreuses années, pensons à l’élection de 2000, opposant Al Gore à George W. Bush, le Sunshine State retenait souvent l’attention parce que tout y était possible. Alternant du bleu démocrate au rouge républicain d’une année à l’autre ou d’une circonscription à l’autre, les vents contraires qui soufflent sur la politique américaine balayaient parfois les pronostics des experts.

Hier soir, la domination républicaine y fut nette et totale. Que vous observiez la course pour le Sénat, pour la Chambre des représentants, pour le poste de gouverneur ou pour les élus locaux, il ne subsiste plus qu’une poignée de petites taches bleues pour l’ensemble des circonscriptions.

Source des cartes: www.270towin.com

En 2020, les démocrates se réjouissaient avec raison de percées historiques en Arizona et en Géorgie, mais ces deux États pèsent moins lourd dans la balance lors d’une élection présidentielle qu’un géant démographique comme la Floride.

Ron DeSantis 2024

Si j’observais avec attention la course pour le siège au Sénat opposant Marco Rubio à la démocrate Val Demings, le résultat qui m’intéressait le plus était celui pour le poste de gouverneur.

Source des cartes: www.270towin.com

Je ne doutais aucunement de l’issue, Ron DeSantis était le grand favori devant Charlie Crist. Ce que j’anticipais c’était une victoire écrasante et elle le fut, la machine DeSantis ayant l’effet d’un véritable rouleau compresseur.

AFP

Le gouverneur sortant n’a pas reculé devant les nombreuses controverses entourant son premier mandat, redoublant d’ardeur en martelant les thèmes les plus chers à ses concitoyens. Vous déplorez la situation à la frontière et craignez pour vos valeurs et votre sécurité? Qu’à cela ne tienne, paquetons des avions de migrants et envoyons-les en territoires progressistes pour bien montrer l’urgence de la situation.

Outre les principaux enjeux, DeSantis a exploité mieux que tout le monde l’étiquette accolée aux progressistes démocrates les plus doctrinaires. Le titre de mon texte est une traduction d’une de ses déclarations. La voici intégralement: «Florida is where woke goes to die.» Qu’on agite ce terme comme un épouvantail ou qu’on en exagère la menace importe peu, les démocrates ont un sévère problème de perception et ils devront rapidement s’y attaquer.

Si les stratèges démocrates doivent prendre bonne note de l’impressionnante victoire de Ron DeSantis, il y a au moins un républicain qui devrait s’inquiéter de ce spectaculaire succès.

Donald Trump vient d’assister à une démonstration de force. Sa domination sur le Parti républicain est ébranlée. Plusieurs des candidats du 45e président ont connu une mauvaise soirée et son plus sérieux rival vient de rugir.