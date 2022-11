Les journalistes militants

Plusieurs jeunes journalistes militent pour leur droit de militer. Ils ont obtenu leur diplôme en journalisme, mais, après réflexion, ils ne sont plus prêts à travailler pour l’information. Ils veulent faire avancer leurs causes. Ils l’ont exprimé clairement au congrès de la Fédération des journalistes (FPJQ) en fin de semaine.

Ils veulent donc que leurs patrons dans les médias leur donnent le feu vert. Ils voudraient le titre de journaliste dans un média d’information pour livrer des reportages qui feront avancer leurs causes.

L’argumentaire de ces jeunes qui se perçoivent comme des idéalistes s’apparente en tous points à l’approche de Donald Trump. Ils ont raison, point. Leur cause est la seule valable et leur combat est évidemment juste.

Ce qui est plus fort encore lorsqu’on se place dans cette posture, c’est qu’on finit par penser que ceux qui pensent autrement sont suspects. Mieux vaudrait ne pas diffuser leur point de vue. Belle attitude journalistique.

Cacher certains faits

C’est important de le dire : faire du journalisme militant, ce n’est pas seulement rapporter de façon obsessive des faits qui font avancer sa cause. C’est surtout cacher les faits qui pourraient contredire ses thèses. C’est faire le choix délibéré de ne pas montrer les deux côtés de la médaille de peur que les gens en tirent une autre conclusion. C’est exactement le contraire du journalisme.

Le débat poussé le week-end dernier à la FPJQ n’est pas nouveau. Il a été amené ces derniers mois à l’intérieur de la SRC et de CBC. Des gens d’une salle des nouvelles ont par exemple été invités à participer à une manifestation concernant les pensionnats autochtones.

L’invitation avait créé un malaise parmi ceux qui ont une vision plus conventionnelle du journalisme. Ceux-ci se seraient fait expliquer que du côté anglophone, la CBC glisse de plus en plus dans cette direction. L’engagement en faveur de certaines causes ferait partie de « la mission du diffuseur public de représenter la diversité canadienne ».

Déjà que la société d’État nous a habitués à un penchant à gauche, imaginez si la définition même du journalisme est revue pour y insérer des teintes de militantisme autorisé. Les campagnes anti-Harper étaient de la petite bière, comparées à ce qui s’en vient.

À gauche

Il faut prendre un instant pour le dire : le biais des journalistes est à gauche. Même ceux qui sont soucieux de faire leur travail rigoureusement sont issus de facultés de sciences sociales où l’on ne leur a pas beaucoup vanté les mérites de Margaret Thatcher.

Il aurait été intéressant au congrès de la Fédération des journalistes de procéder à un vote à main levée parmi ceux qui réclament le droit de faire ce journalisme dit engagé. « Qui veut pousser des causes de gauche vs Qui veut pousser des causes de droite ? » 99 % du même bord ? Ou 100 % ? Dangereux.

Ces jeunes journalistes doivent clamer aujourd’hui que les républicains deviennent une menace pour la démocratie américaine. Eux aussi.