LNH: des incidents traumatisants

La très grave coupure subie par l’attaquant des Oilers d’Edmonton Evander Kane durant le match de mardi contre le Lightning de Tampa Bay a possiblement ravivé de douloureux souvenirs à certains partisans de hockey ayant déjà vu ce type de scène pour le moins saisissante.

Kane s’est retrouvé «tout de go» à l’hôpital en raison d’une lacération au poignet, résultat d’un contact avec le patin de Patrick Maroon en deuxième période. Le sang visible sur la patinoire témoignait aussi de l’urgence d’agir, mais heureusement pour le vétéran, son cas a été pris en main promptement et aux dires de son équipe, il se trouve entre bonnes mains.

D’autres incidents à faire frissonner plusieurs sont survenus au fil des décennies dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Sans prétendre en faire un recensement complet, l’Agence QMI propose une courte présentation de quelques-uns d’entre eux. Âmes sensibles s’abstenir.

-Clint Malarchuk, 22 mars 1989

Dans une scène potentiellement tétanisante pour de nombreux individus, le gardien des Sabres de Buffalo Clint Malarchuk est passé à un cheveu de la mort sur la glace du vieux Memorial Auditorium. Pendant une rencontre face aux Blues de St. Louis, il a été sévèrement coupé au cou par le patin de Steve Tuttle. Une gigantesque mare sanguinolente est apparue rapidement sur la surface de jeu, la victime ayant eu la veine jugulaire partiellement sectionnée, en plus de sévères dommages à l’artère carotide. Malgré la précarité de la situation, l’ancien des Nordiques de Québec a pu retraiter sur-le-champ au vestiaire sur ses deux patins, accompagné d’un soigneur qui l’a aidé à stopper l’hémorragie avant son transport à l’hôpital.

La plaie a nécessité environ 300 points de suture et en dépit de la perte de plus d’un litre de sang, le hockeyeur a repris l’action deux semaines plus tard.

-Richard Zednik, 10 février 2008

La ville de Buffalo a été le théâtre d’un événement similaire près d’une vingtaine d’années plus tard, cette fois au domicile actuel des Sabres. Évoluant à l’époque pour les Panthers de la Floride, Richard Zednik peut également se compter chanceux d’être sorti vivant des lieux après avoir été touché au cou par le patin d’Olli Jokinen sur une perte d’équilibre. L’ex-joueur du Canadien de Montréal a évidemment perdu beaucoup de sang et a dû être opéré d’urgence en raison de dégâts causés à une artère carotide. Ayant vu son état rapidement stabilisé, Zednik a été hospitalisé moins d’une semaine, mais a manqué le reste de la saison avant d’effectuer un retour à la compétition en 2008-2009.

-Trent McCleary, 29 janvier 2000

À Montréal, les partisans du Tricolore se souviennent notamment de Trent McCleary dont la vie a pris une tournure inattendue durant un match face aux Flyers de Philadelphie. Au cours du duel disputé un samedi après-midi, l’attaquant s’est projeté sur la glace pour bloquer un lancer frappé du défenseur Chris Therien. Par contre, la rondelle l’a frappé en pleine gorge, le laissant en pleine détresse respiratoire. Il s’est aussitôt précipité vers le couloir menant au vestiaire de l’équipe et a été pris en charge par l’équipe de Dr David Mulder. Opéré pour une fracture du larynx, le joueur a également eu un poumon affaissé et a été incapable de parler pendant plusieurs jours. Au camp d’entraînement suivant, il a tenté un retour au jeu, mais désormais sujet à un essoufflement précoce et à des difficultés pulmonaires, il a pris sa retraite.

-Donald Audette, 1er décembre 2001

Toujours au Centre Bell, le public montréalais a assisté à une scène peu ragoûtante quand le Québécois Donald Audette a quitté la patinoire avec le poignet gauche sectionné, conséquence d’un contact avec le patin de Radek Dvorak, des Rangers de New York; il était d’ailleurs possible de voir sa main tendue vers le bas au moment de son départ. Acquis par le Canadien 10 jours plus tôt par le biais d’un échange avec les Stars de Dallas, l’attaquant ne s’imaginait pas un tel scénario.

«C’est un cauchemar pour moi. Encore aujourd’hui, je suis incapable de regarder les images de ma blessure», a d’ailleurs confié l’ex-hockeyeur au descripteur Félix Séguin, dans un blogue diffusé sur le site de TVA Sports en décembre 2021.

Audette a été traité pour la rupture de 11 tendons et a également eu droit aux bons soins de Dr Mulder. Côté sportif, il a renoué avec l’action au printemps suivant et a récolté 10 points en 12 matchs des séries pour aider le Canadien à atteindre le deuxième tour éliminatoire.

-Jiri Fischer, 21 novembre 2005

Certains incidents ayant eu lieu dans la LNH ont été davantage le résultat de conditions préalables. Le défenseur des Red Wings de Detroit Jiri Fischer ne croyait sûrement pas se retrouver en arrêt cardiorespiratoire lors d’un match face aux Predators de Nashville au Joe Louis Arena. Assis au banc des siens, il s’est évanoui et est demeuré inconscient durant quelques minutes. Un défibrillateur et les manœuvres de réanimation lui ont permis d’avoir la vie sauve. Aux dires des spécialistes ayant suivi sa progression, un problème du rythme cardiaque était à l’origine de sa mésaventure. Fischer n’a plus joué de match dans le circuit Bettman, mais a éventuellement travaillé au sein de l’organisation des Wings.

-Bryan Berard, 11 mars 2000

Au nombre des scènes les plus horribles auxquelles les spectateurs ont assisté, il y a celle impliquant Bryan Berard. Portant l’uniforme des Maple Leafs de Toronto à ce moment-là, l’arrière a été touché à l’œil droit par le bâton de Marian Hossa, des Sénateurs d’Ottawa. Les conséquences ont été désastreuses : en plus de son œil ensanglanté, Berard a subi une déchirure et un détachement de la rétine. En dépit d’une vision fortement réduite à la suite de l’incident et de plusieurs opérations, il a repris ses activités en 2001-2002, jouant 82 rencontres avec les Rangers de New York et 80 autres avec les Bruins de Boston la saison suivante. Sa carrière dans le hockey a pris fin dans la Ligue continentale en 2008-2009.