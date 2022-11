Menus à petits prix: mieux planifier pour économiser temps et argent

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Ça y est, l’automne s’est bien installé et j’ai eu envie de vous proposer un menu coloré pour combattre un peu la grisaille ! Cette semaine, si vous n’êtes pas fan de la viande hachée mi-maigre (qui « fond » souvent quand on la fait cuire), c’est le bon moment pour faire des réserves ! Le bœuf haché maigre à 3,44 $/lb et le porc haché extra-maigre à 2,44 $/lb chez Metro, tout comme le veau haché maigre à 3,49 $/lb chez IGA, valent le détour !

Côté viande, la demi-longe de porc est à son meilleur prix de l’année à 1,75 $/lb chez Metro cette semaine. La longe est en général tendre et maigre et extrêmement polyvalente et économique : on peut la couper en côtelettes, en cubes, en lanières et même la trancher très finement pour en faire de la viande à fondue. Tout ça se conservera très bien au congélateur par la suite.

Bonne popote... et bon appétit !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

FAJITAS AU POULET

zeste

Photo courtoisie

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

3 poitrines de poulet, coupées en lanières (environ 120 g pour chaque poitrine)

1 c. à soupe d’assaisonnement au chili ou d’assaisonnement à la mexicaine

1 c. à soupe de paprika fumé

sel et poivre, au goût

2 c. à soupe d’huile de canola

1 poivron rouge coupé en lanières

1 tasse de champignons coupés en lanières

1 oignon rouge coupé en lanières

4 tortillas de blé entier

Garnitures (au choix)

Guacamole maison ou du commerce

Fromage cheddar râpé

1 concombre coupé en dés

Épinards

Quartiers de lime

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger le poulet avec les assaisonnements au chili et le paprika. Poivrer et ajouter une pincée de sel.

Verser 1 c. à soupe d’huile dans un poêlon antiadhésif et cuire le poulet de 5 à 7 minutes à feu moyen vif ou jusqu’à ce que les lanières soient bien dorées.

Retirer le poulet et réserver dans un bol.

Ajouter le reste de l’huile et faire revenir les morceaux de poivrons, de champignons et d’oignons à feu moyen vif de 5 à 7 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres et légèrement dorés.

Ajouter le poulet cuit, puis mélanger.

Assembler les fajitas en déposant le poulet, les légumes et les garnitures sur la tortilla avant de rouler en cigare.

BON À SAVOIR !

Faites cuire plus de poulet, car vous aurez besoin de 3 tasses (effiloché) pour la recette de soupe.

MARDI

BOLS DE VERMICELLES ET BOULETTES DE PORC À LA CITRONNELLE

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

Boulettes de porc

1 lb de porc haché

3 oignons verts hachés finement

2 gousses d’ail hachées finement

1 bâton de citronnelle haché finement

2 c. à soupe de sauce de poisson

1 c. à soupe de sirop d’érable

Bols-repas

1 paquet de vermicelles de riz (250 g)

1 carotte coupée en fine julienne

2 concombres libanais, taillés en rubans fins

8 pois mange-tout blanchis et coupés en fine julienne

8 feuilles de laitue Boston

1 tasse de feuilles de menthe fraîche

1 tasse de feuilles de coriandre fraîche

arachides rôties, hachées

piment chili thaï frais, épépiné et haché finement (facultatif)

poivre

Sauce vietnamienne

1/3 tasse d’eau

3 c. à soupe de jus de lime

2 c. à soupe de sauce de poisson

2 c. à soupe de sucre

1 gousse d’ail hachée finement

1⁄2 c. à thé de piment chili thaï frais, épépiné et haché finement

PRÉPARATION

Boulettes

Dans un grand bol, bien mélanger le porc, les oignons verts, l’ail, la citronnelle, la sauce de poisson et le sirop d’érable. Poivrer. Avec les mains mouillées, façonner la préparation en boulettes, environ 2 c. à soupe à la fois. Déposer les boulettes sur une plaque de cuisson légèrement huilée.

Cuire au four préchauffé à 425 °F de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les boulettes aient perdu leur teinte rosée à l’intérieur.

Bols

Entre-temps, cuire les vermicelles en suivant les instructions sur l’emballage. Égoutter les vermicelles, les rincer sous l’eau froide et les égoutter de nouveau.

Pendant la cuisson des vermicelles, dans un petit bol, mettre l’eau, le jus de lime, la sauce de poisson, le sucre, l’ail et le piment chili thaï pour la sauce. Mélanger jusqu’à ce que le sucre soit dissous.

Dans quatre bols, répartir les vermicelles et les boulettes. Garnir avec la carotte, les concombres, les pois mange-tout, la laitue, la menthe et la coriandre. Arroser de la sauce vietnamienne. Parsemer des arachides et du piment, si désiré.

BON À SAVOIR !

Pour un souper d’assemblage, les boulettes pourraient avoir été façonnées la veille. Doublez-les, elles serviront aussi aux wraps de laitue en lunch.

MERCREDI

PAVÉS DE MORUE POÊLÉS AU CURCUMA ET À L’ANETH

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 5 min

INGRÉDIENTS

2 c. à thé de gingembre frais, râpé

1 c. à thé de curcuma

1 gousse d’ail hachée finement

4 pavés de morue ou autre poisson blanc (environ 625 g en tout)

2 c. à soupe d’aneth frais, haché

Salade de concombre au sésame

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de vinaigre de cidre

2 c. à thé de sauce soya

2 tasses de cresson

1 concombre anglais coupé en tranches fines

1⁄4 d’oignon rouge coupé en tranches fines

1 c. à soupe de graines de sésame grillées

poivre

PRÉPARATION

Dans un petit bol, mélanger le gingembre, le curcuma, l’ail et 1 c. à soupe (15 ml) d’huile végétale. Badigeonner les pavés de poisson du mélange, de chaque côté. Saler et poivrer.

Dans un autre bol, mélanger l’huile d’olive, le vinaigre de cidre et la sauce soya pour la salade. Ajouter le cresson, le concombre, l’oignon rouge et les graines de sésame grillées. Mélanger pour bien enrober les ingrédients. Poivrer.

Dans un grand poêlon, chauffer 2 c. à thé d’huile végétale à feu moyen vif. Ajouter les pavés de poisson et cuire 2 minutes. À l’aide d’une grande spatule, retourner délicatement le poisson et poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que la chair du poisson se défasse facilement à la fourchette. Avant de servir, parsemer de l’aneth. Servir avec la salade de concombre au sésame.

JEUDI

SAUCE BOLOGNAISE AU TOFU

Stefano Faita, Zeste

Photo courtoisie

Portions : 4 à 6

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

3 c. à soupe de beurre

2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge

1 oignon haché finement

2 carottes coupées en dés

2 branches de céleri coupées en dés

400 g de tofu extraferme ou ferme

600 ml de sauce marinara

1 c. à thé de flocons de piment fort (ou au goût)

sel et poivre au goût

3 c. à soupe de crème 35 %

1 poignée de persil italien frais, haché

454 g de pâtes fettucine cuites

Fromage parmesan fraîchement râpé (au goût)

PRÉPARATION

Dans une casserole moyenne, chauffer le beurre et l’huile d’olive à feu moyen vif. Ajouter les oignons. Lorsque les oignons sont transparents, ajouter les carottes et le céleri. Poursuivre la cuisson (4 à 5 minutes).

Assécher le tofu avec du papier absorbant et émietter dans la sauce. Cuire jusqu’à ce que les légumes soient tendres (5 minutes).

Ajouter la sauce marinara et les flocons de piment fort, puis assaisonner de sel et de poivre. Porter la sauce à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter (environ 10 minutes).

Ajouter la crème et laisser cuire (encore 5 minutes). Incorporer le persil frais haché.

Mélanger les pâtes avec la sauce et servir avec du parmesan fraîchement râpé.

VENDREDI

SOUPE DE POULET AUX HARICOTS BLANCS

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Prép : 15 min

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

3 tasses de poulet cuit et effiloché

1 conserve de haricots blancs (540 ml), rincés et égouttés

1 bouteille de salsa verde (455 ml)

1 c. à thé de cumin moulu

1⁄2 c. à thé de paprika fumé

6 tasses de bouillon de poulet à teneur réduite en sel

1 avocat coupé en dés

croustilles de maïs émiettées (facultatif)

coriandre fraîche hachée (facultatif)

PRÉPARATION

Dans une grande casserole, mélanger le poulet, les haricots, la sauce mexicaine, le cumin et le paprika pour bien enrober les ingrédients. Verser le bouillon et porter à ébullition. Réduire le feu et cuire 5 minutes ou jusqu’à ce que la soupe soit chaude.

Répartir la soupe chaude dans des bols. Garnir avec l’avocat. Parsemer des croustilles de maïs et de la coriandre, si désiré.

LUNCH

BOULETTES DE PORC AU GINGEMBRE SUR FEUILLES DE LAITUE

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Prép : 15 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

1 lb de porc haché maigre

4 oignons verts hachés

4 gousses d’ail hachées finement

2 c. à soupe de gingembre frais, haché finement

1 c. à soupe de sauce de poisson

1 c. à soupe d’huile végétale

2 c. à soupe de sauce soya à teneur réduite en sel

1 c. à soupe de sauce hoisin

1 c. à soupe de sirop d’érable

8 feuilles de laitue Boston

1 carotte coupée en fine julienne

graines de sésame (facultatif)

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un grand bol, bien mélanger le porc haché, les oignons verts, l’ail, le gingembre et la sauce de poisson. Saler et poivrer. Avec les mains mouillées, façonner le mélange en petites boulettes, environ 2 c. à soupe à la fois. Réfrigérer 10 minutes.

Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter les boulettes de viande et cuire, en les tournant de temps à autre, 12 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées et qu’elles aient perdu leur teinte rosée à l’intérieur. Ajouter la sauce soya, la sauce hoisin et le sirop d’érable, et mélanger pour bien enrober les boulettes.

Répartir les feuilles de laitue dans des assiettes, en superposant 2 feuilles par assiette. Répartir les boulettes sur les feuilles de laitue. Garnir avec la carotte et parsemer des graines de sésame, si désiré.

BON À SAVOIR !

Ici, je vous propose d’utiliser l’extra du repas de boulettes. C’est aussi un parfait vide-frigo : profitez-en pour passer les légumes qu’il vous reste en les ajoutant en garniture!

DESSERT

MUFFINS AUX FRAMBOISES, AU CHOCOLAT NOIR ET À LA NOIX DE COCO

Coup de pouce

Photo Dana Dorobantu

Portions : 15

Préparation : 25 min

Cuisson : 18 min

INGRÉDIENTS

2 tasses de farine

1 c. à thé de poudre à pâte

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1⁄4 c. à thé de sel

1⁄2 tasse de beurre, ramolli

1⁄2 tasse de sucre

2 œufs

1 c. à thé de vanille

2 c. à thé de jus de citron

1 tasse de crème sure légère

1⁄2 tasse de brisures de chocolat noir

3⁄4 tasse de copeaux de noix de coco non sucrée, grillés, grossièrement émiettés

1 1⁄2 tasse de framboise

1 c. à soupe de sucre cristallisé blanc (facultatif)

PRÉPARATION