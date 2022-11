NFL : les Colts en plein cirque

Les Colts n’ont surpris personne en congédiant leur entraîneur-chef Frank Reich lundi, mais la bombe est venue du fait qu’ils ont embauché l’ex-centre Jeff Saturday pour le remplacer par intérim.

Saturday n’a aucun bagage d’entraîneur dans la NFL ni sur la scène universitaire. Sa seule expérience dans le coaching ? À l’Académie de football Hebron Christian, une école secondaire de Dacula, en Géorgie.

Rien contre Saturday, qui a été un joueur et ambassadeur exceptionnel pour les Colts. Il a toujours été reconnu comme une excellente tête de football. C’est toutefois une autre paire de manches que de diriger une équipe dont la direction est totalement brouillonne.

Certains diront que, pour brasser réellement la soupe, il faut parfois penser en dehors des voies toutes tracées.

C’est quand même toute une mission qui attend Saturday dans ses nouvelles fonctions. Pour donner une idée à quel point les Colts se lancent dans une démarche hasardeuse, ils confieront l’appel des jeux offensifs à Parks Frazier, qui portait le titre d’assistant/spécialiste du jeu de passe. Encore là, on repassera en frais de CV...

Un proprio qui en mène large

Le plus déplorable dans tout ce branle-bas de combat, ce n’est pas que les Colts donnent les clés de la voiture à des conducteurs inexpérimentés. C’est plutôt le fait que le propriétaire Jim Irsay a les deux mains sur le volant des opérations football.

C’est sa décision de démettre Frank Reich de ses fonctions. C’est sa décision de le remplacer par Saturday. C’était sa décision aussi de remplacer le quart-arrière Matt Ryan par Sam Ehlinger, décision qui jusqu’ici est plus que discutable.

Le rôle d’un bon propriétaire est de se doter des bonnes personnes pour prendre en main tous les détails sur le plan purement football, plutôt que de prendre les décisions lui-même. Comment se sent le directeur général Chris Ballard en ce moment ? Est-il encore le véritable maître à bord ?

Les Colts ne nous ont pas habitués à un tel cirque par le passé. Qui sait, peut-être que l’étonnante embauche de Saturday sera la bonne. Sauf que cette organisation, en ce moment, donne l’impression de voguer sans gouvernail, au gré des sensibilités d’un propriétaire intempestif.

Incapable de dénicher un quart

Reich, pour sa part, n’a jamais trouvé de remède pour l’attaque en décrépitude des Colts. Il devenait difficile de justifier qu’il conserve son emploi.

Ce qui l’a coulé et qui risque d’emporter Chris Ballard aussi, c’est l’incapacité chronique de dénicher un quart-arrière solide depuis la retraite prématurée d’Andrew Luck. En appliquant chaque année un pansement sur une fracture ouverte, la position la plus névralgique n’a jamais repris du mieux.

DUEL DU JEUDI

Les forces en présence

Falcons d’Atlanta

Marcus Mariota | Quart-arrière | 10 T, 6 INT, 1561 verges

Tyler Allgeier | Porteur de ballon | 1 T, 423 verges

Drake London | Receveur | 2 T, 369 verges

Panthers de la Caroline

PJ Walker | Quart-arrière | 3 T, 3 INT, 623 verges

D’Onta Foreman | Porteur de ballon | 3 T, 296 verges

DJ Moore | Receveur | 3 T, 449 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Drake London | Receveur, Falcons

Photo d'archives, AFP

Le receveur de première année répond aux attentes à Atlanta, lui qui a été choisi en début de première ronde. Il est quatrième parmi les recrues avec 369 verges de gain, même si les Falcons ne sont clairement pas une équipe qui mise beaucoup sur la passe. À 6 pi 4 po, il est une grosse cible pour Marcus Mariota. Avec London et l’ailier rapproché de deuxième année Kyle Pitts, les Falcons misent sur deux solides morceaux pour leur avenir, quoique Pitts semble étrangement oublié cette saison.

MA PRÉDICTION

Falcons 17 - Panthers 16

L'état des forces dans la NFL - semaine 10

1. Eagles de Philadelphie 8-0

Semaine dernière : 2

Quelle addition pour les Eagles que le maraudeur Chauncey Gardner-Johnson, juste avant la saison ! Il a réussi une autre interception spectaculaire jeudi face aux Texans pour porter son total à cinq cette saison. Il en comptait autant en 47 matchs avec les Saints avant l’échange.

2. Bills de Buffalo 6-2

Semaine dernière : 1

Les Bills ont connu leurs deux pires matchs de la saison en termes de défense contre la course lors des deux dernières semaines (175 verges face aux Jets et 208 face aux Packers). Vivement le retour de Matt Milano et Jordan Poyer ! Tre’Davious White se rapproche aussi.

3. Chiefs de Kansas City 6-2

Semaine dernière : 3

Patrick Mahomes a tenté 68 passes face aux Titans, à trois tentatives du record de la NFL. Il faudra voir à rééquilibrer l’attaque, malgré la victoire. Les Titans ont été la troisième équipe à « blitzer » Mahomes sur moins de 20 % de ses passes et les trois clubs ont

eu du succès contre lui.

4. Cowboys de Dallas 6-2

Semaine dernière : 4

Semble-t-il, selon certains informateurs branchés, que les Cowboys ont tenté jusqu’au dernier moment à la date limite des transactions d’obtenir le receveur des Texans Brandin Cooks. Dommage que cette tentative ait échoué. Un duo avec CeeDee Lamb aurait été beau à voir.

5. Vikings du Minnesota 7-1

Semaine dernière : 5

Quelle saison spectaculairement étrange des Mauves ! Une autre victoire par une petite possession, mais reste que cette équipe est à son meilleur quand ça compte, au quatrième quart. Lors des 15 dernières minutes de jeu, les Vikings ont déclassé leurs rivaux par 70-37 cet automne.

6. Ravens de Baltimore 6-3

Semaine dernière : 6

À son premier match avec les Ravens, le secondeur Roquan Smith a enregistré cinq plaqués, dont deux importants qui ont privé les Saints de premiers jeux au sol. Le vétéran Justin Houston est en feu. Les Ravens cliquent à l’attaque malgré l’absence de Rashod Bateman et Mark Andrews.

7. Seahawks de Seattle 6-3

Semaine dernière : 8

Geno, Geno, Geno ! Mais il y a bien plus pour justifier les succès de cette équipe. La défense, minable en début de saison, vient de limiter ses quatre derniers adversaires à moins de 300 verges d’attaque. Elle a aussi forcé16 échappés jusqu’ici, un sommet dans la NFL.

8. Jets de New York 6-3

Semaine dernière : 13

Signe encourageant pour Zach Wilson dans la victoire des Jets : même s’il n’a clairement pas été spectaculaire, il a complété 72 % de ses passes, un sommet pour lui à ce jour. Le jeu au sol devait mourir avec la perte de Breece Hall, mais a gagné 174 verges face aux Bills.

9. Dolphins de Miami 6-3

Semaine dernière : 11

On vous parlait dimanche dans ces pages du duo électrique de Tyreek Hill et Jaylen Waddle. Les deux receveurs ont de nouveau sévi face aux Bears. Hill revendique déjà 1104 verges, le plus haut total dans l’histoire de la ligue après neuf matchs. Par chance, puisque la défense en arrache.

10. Giants de New York 6-2

Semaine dernière : 9

Le maraudeur des Giants Xavier McCkinney s’est fracturé une main en vacances lors de la semaine de congé et ratera quelques semaines. Il est un morceau important de la défense. Pour amoindrir le chagrin, les Texans et Lions sont au menu lors des deux prochaines semaines.

11. 49ers de San Francisco 4-4

Semaine dernière : 10

Le congé est tombé à point pour les Niners, qui espèrent renouer cette semaine avec le receveur Deebo Samuel, le porteur de ballon Elijah Mitchell, le centre-arrière Kyle Juszczyk, le secondeur Dre Greenlaw et le demi de coin Jason Verrett. D’autres noms s’ajouteront à cette liste sous peu.

12. Bengals de Cincinnati 5-4

Semaine dernière : 12

Avant son match hallucinant de dimanche, Joe Mixon n’avait pas gagné plus de 100 verges au sol depuis tout près d’un an, le 28 novembre 2021. Il a terminé avec 211 verges de la ligne de mêlée et cinq touchés, deux marques personnelles. Pourtant, les Panthers étaient 10e contre la course.

13. Titans du Tennessee 5-3

Semaine dernière : 7

Une fâcheuse tendance colle à la peau des Titans, soit de commencer des matchs en force pour terminer dans le coma. Les receveurs de passes sont improductifs. Les ailiers espacés ont cumulé un gros zéro dans la colonne des réceptions face aux Chiefs.

14. Chargers de Los Angeles 5-3

Semaine dernière : 14

Salutations au receveur canadien Joshua Palmer, qui a aidé à colmater les brèches en l’absence de Keenan Allen et Mike Williams avec huit réceptions pour 106 verges. Les Chargers ont été impliqués dans une autre fin de match surréaliste. C’est comme ça qu’on les aime...

15. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 5-4

Semaine dernière : 15

Ceux qui voient le verre à moitié plein diront que les Patriots ont gagné par 23 points face aux Colts. Ceux qui voient le verre à moitié vide remarqueront que l’attaque a encore été pénible à regarder. La plus longue séquence a permis de franchir seulement 42 verges.

16. Buccaneers de Tampa Bay 4-5

Semaine dernière : 19

Malgré son historique de remontées impossibles au quatrième quart, Tom Brady a vécu un scénario inédit face aux Rams. Il n’avait jamais remporté un match sur une passe de touché lorsqu’il tirait de l’arrière avec moins d’une minute à jouer. Jamais trop tard pour une première.

17. Rams de Los Angeles 3-5

Semaine dernière : 16

L’attaque des Rams continue de s’enfoncer. Cette unité n’a pas disputé le moindre jeu dans le territoire des Bucs pendant toute la première demie. À huit reprises, elle a été sortie du terrain après trois jeux, dont trois fois de suite au quatrième quart. Il y a Cooper Kupp... et c’est tout.

18. Commanders de Washington 4-5

Semaine dernière : 17

L’attaque a saboté une bonne performance de la défense et les Commanders ont finalement bousillé un coussin de 10 points au quatrième quart face aux Vikings. Le quart-arrière Taylor Heinicke est une montagne russe ambulante de gros jeux et de catastrophes.

19. Falcons d’Atlanta 4-5

Semaine dernière : 18

Plusieurs erreurs ont coulé les Falcons. Il y a bien sûr Ta’Quon Graham qui a échappé son propre échappé recouvert. Puis Drake London qui s’est fait voler le ballon par Khalil Mack. Et un touché annulé par une pénalité. C’est comme ça qu’on perd une avance de 10 points.

20. Bears de Chicago 3-6

Semaine dernière : 24

À ce stade-ci pour les Bears, les victoires et défaites importent moins que le développement de Justin Fields. À ce chapitre, c’est le bonheur pour l’équipe et les partisans. Fields est devenu dimanche le premier quart-arrière depuis 1950 avec un match de plus de 150 verges au sol et trois passes de touchés.

21. Packers de Green Bay 3-6

Semaine dernière : 20

Imaginez à quel point l’attaque des Packers a atteint des bas-fonds... Neuf ridicules petits points contre la pire défense de la ligue ! Désolé d’être porteur de mauvaises nouvelles, mais les trois prochains matchs sont face aux Cowboys, Titans et Eagles, trois défenses parmi le top 10.

22. Saints de La Nouvelle-Orléans 3-6

Semaine dernière : 21

Les Saints doivent mettre fin au règne d’Andy Dalton comme quart-arrière. À ce stade de sa carrière, il n’apporte plus rien. Déjà très affectée par les blessures, l’équipe a vu la guigne s’acharner lundi avec la perte du centre Erik McCoy, de l’ailier défensif Marcus Davenport et du secondeur Pete Werner.

23. Browns de Cleveland 3-5

Semaine dernière : 24

La semaine de congé est passée et sous peu, on ne parlera plus que de Deshaun Watson à Cleveland. Le quart-arrière peut reprendre l’entraînement la semaine prochaine et le directeur général Andrew Berry a indiqué qu’il serait à son poste comme partant le 4 décembre.

24. Cardinals de l’Arizona 3-6

Semaine dernière : 23

Avec leur dossier de 3-6, les Cardinals sont bons derniers dans la division Ouest, trois matchs derrière les Seahawks, avec deux défaites encaissées contre eux. C’est déjà un au revoir pour la première place cette saison et même une place en séries comme deuxième as semble impensable.

25. Colts d’Indianapolis 3-5-1

Semaine dernière : 25

L’expérience Sam Ehlinger est un désastre. En deux semaines les Colts n’ont aucun touché par les airs. Face aux Patriots, ils ont été un gros zéro en 14 sur les troisièmes essais. Les 121 verges d’attaque ont été le pire effort de la franchise depuis la semaine 3... en 1997.

26. Broncos de Denver 3-5

Semaine dernière : 26

On ne peut que souhaiter aux Broncos d’avoir trouvé une recette magique pour soigner leurs maux pendant leur semaine de congé. L’attaque est 31e dans la ligue au chapitre des points marqués (15,1 par match), 31e sur les troisièmes essais et 32e dans la zone payante.

27. Jaguars de Jacksonville 3-6

Semaine dernière : 30

Au rayon des bonnes nouvelles pour les Jaguars, outre la victoire, Travis Etienne continue de jouer avec conviction depuis qu’il est seul maître du champ-arrière. Le premier choix du plus récent repêchage, Travon Walker, a appliqué la pression à cinq reprises, un sommet pour lui.

28. Steelers de Pittsburgh 2-6

Semaine dernière : 28

Les Steelers entament la deuxième moitié de saison au dernier rang de la division Nord. Jamais l’équipe n’a terminé au dernier rang depuis le réalignement des divisions en 2002. Sa dernière quatrième place remonte à 1999, quand il y avait six équipes dans leur division.

29. Lions de Detroit 2-6

Semaine dernière : 32

Après avoir congédié l’entraîneur des demis défensifs Aubrey Pleasant, les Lions ont connu leur meilleur match défensif, particulièrement dans la tertiaire avec trois interceptions. À leurs sept matchs précédents, ils n’en comptaient que deux. Le pauvre monsieur doit se sentir petit.

30. Raiders de Las Vegas 2-6

Semaine dernière : 27

Avant cette saison, les Raiders avaient échappé des matchs malgré des avances d’au moins 17 points seulement cinq fois en 62 ans. En huit matchs cette saison, ce scénario gênant s’est produit trois fois. À chaque fois qu’on pense qu’ils ne peuvent aller plus bas, ils se surpassent.

31. Panthers de la Caroline 2-7

Semaine dernière : 29

Après deux excellents départs, le quart-arrière PJ Walker s’est transformé en citrouille. C’était un peu prévisible et voilà que Sam Darnold se rapproche d’un retour au jeu. Il ne faut pas croire qu’il va relancer les Panthers. La solution passe par un quart au prochain repêchage.

32. Texans de Houston 1-6-1

Semaine dernière : 31

Malgré une autre défaite, il faut lever notre chapeau au porteur recrue Dameon Pierce. Jeudi soir face aux Eagles, les Texans étaient privés de leurs deux meilleurs receveurs. Il était évident qu’ils allaient courir à profusion. Pierce, même ciblé par les Eagles, a gagné 139 verges. Un vrai !