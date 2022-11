Recensement 2021: la pauvreté moins répandue au Québec

Le taux de pauvreté au Québec a continué de diminuer entre 2015 et 2020, affichant un taux beaucoup plus faible que dans les autres provinces canadiennes qui ont aussi connu une baisse, selon les récentes données du Recensement 2021 publiées mercredi.

Avec un taux de 6,4 %, le Québec était ainsi la seule province où le taux de pauvreté était inférieur à la moyenne nationale de 8,1 % en 2020.

«Au Québec, le coût du maintien d’un niveau de vie de base modeste était inférieur à celui des autres régions du pays. Par exemple, le programme de garderies subventionnées au Québec réduit les frais de garde et facilite la participation des femmes au marché du travail», a analysé Statistique Canada.

Si la pauvreté est plus importante dans les grandes régions urbaines, les villes québécoises ont enregistré des taux parmi les plus faibles du niveau national. À titre comparatif, Vancouver a affiché le taux le plus élevé à 11,2 %, quand Montréal a relevé un taux de 7,5 %. Sherbrooke (6,7 %), Trois-Rivières (6,6 %), Saguenay (5,3 %) et Québec (4,8 %) font suite.

En général, le taux de pauvreté a baissé partout au Canada, passant de 14,5 % en 2015 à 8,1 % en 2020. Tous les groupes d’âge ont connu une diminution, particulièrement chez les enfants.

«En 2020, les taux de pauvreté des enfants âgés de 0 à 5 ans (9,1 %), des enfants âgés de 6 à 10 ans (8,5 %) et des jeunes âgés de 11 à 17 ans (7,9 %) étaient tous inférieurs à la moitié de leurs niveaux enregistrés en 2015», a précisé l’agence fédérale.

Selon Statistique Canada, ces baisses peuvent s’expliquer par l’augmentation des transferts gouvernementaux en 2020, dont les prestations temporaires liées à la pandémie de COVID-19 et l’amélioration de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE).

Le taux de pauvreté restait cependant plus important chez les familles monoparentales dirigées par une femme avec un enfant de moins de cinq ans, chez les personnes transgenres et parmi les groupes racisés.