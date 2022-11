Série documentaire: Christine Morency se présente sans filtre

Entre les «shows» de rodage, son émission de radio et les différents projets télé auxquels elle collabore, Christine Morency a connu une année 2022 assez chargée alors que sa carrière est toujours en pleine accession.

Jusqu’à la sortie officielle de son premier spectacle solo «Grâce», dont la rentrée montréalaise est prévue le 30 novembre, l’humoriste s’est, au cours de la dernière année, laissée suivre par une petite équipe de tournage pour la toute nouvelle série documentaire de Z, «Christine Morency: sans filtre».

PHOTO COURTOISIE BELL MÉDIA

La série suit ainsi l’humoriste dans ses déplacements, dans sa routine du soir et du matin chez elle ou à l’hôtel, sur les plateaux de télé et dans les studios de Rouge où elle collabore à «Véronique et les Fantastiques», mais aussi où elle anime depuis la rentrée avec son ami Pierre Hébert l’émission «Complètement midi».

Tournée en caméra à l’épaule, entrecroisée de segments d’entrevues, la série permet une incursion très intime et pose un regard sensible sur la femme, en pleine création de son spectacle. On y rencontre aussi son entourage, son agente, son metteur en scène, sa scripte éditrice et amie de longue date Justine Philie, ainsi que sa mère et ses collègues.

PHOTO COURTOISIE BELL MÉDIA

À la jeune humoriste

Si Christine Morency a embrassé ce projet de docu-réalité, malgré la gêne ou le malaise, c’est pour la jeune fille qui rêve de ce métier.

Elle raconte notamment qu’elle n’était pas convaincue de sa pertinence la première fois qu’on l’a approchée avec le projet. «Je trouve que ça fait de super belles archives pour moi à réécouter, comme quand ma mère filmait des parties de Noël en 1995; c’est super touchant, mais je me dis: "est-ce que ce ne serait pas un peu exagéré d’avoir deux caméras pour filmer ça avec une équipe"», rigole-t-elle au cours des premières minutes de la série.

PHOTO COURTOISIE BELL MÉDIA

Mais, elle avoue ensuite que si on lui avait présenté une série de la sorte, montrant les doutes, les remises en question, le travail nécessaire à la création d’un premier spectacle, avant de se lancer en humour, un grand nombre de ses questions auraient été répondues.

Déclinée en six épisodes de 30 minutes, la série «Christine Morency: sans filtre» est produite par Avanti-Toast en collaboration avec Bell Média. Elle sera diffusée sur les ondes de Z à compter de mercredi prochain. Les abonnés de Crave ont quant à eux accès aux épisodes une semaine avant leur diffusion à la télévision.