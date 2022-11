Sursis pour un campement d’itinérants

La vingtaine d’itinérants qui campent sous l’autoroute Ville-Marie, à Montréal, auront droit à un sursis. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a décidé de reporter leur expulsion, qui devait initialement avoir lieu jeudi matin.

«Le ministère de la Santé et des Services sociaux est maintenant impliqué dans le dossier. L’objectif, c’est de faciliter la relocalisation des personnes du campement, leur permettre de trouver une alternative qui répondra à leurs besoins», a expliqué au téléphone Sarah Bensadoun, porte-parole pour le MTQ.

Aucune nouvelle date d’expulsion n’est avancée pour le moment.

Le campement en question est situé sous l’autoroute Ville-Marie, à la hauteur de l’avenue Atwater, un endroit sous la juridiction du MTQ, bien que le territoire fasse partie de la Ville-liée de Westmount.

Dans les derniers jours, le MTQ avait émis un avis d’éviction à proximité des tentes et avait demandé à la Sûreté du Québec (SQ) d’en évincer les occupants, afin de sécuriser les lieux pour mener des travaux.

En mêlée de presse mercredi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui siège également au conseil d’agglomération dont fait partie Westmount, a réagi à l’avis d’expulsion, avant l’annonce du sursis.

«On considère que les campements ne sont pas une solution. On veut que toute personne sur notre territoire soit en sécurité et au chaud. [...] Il faut accompagner les personnes en situation d’itinérance vers les ressources», a-t-elle déclaré.

Elle demande également au gouvernement de mettre en place des ressources «permanentes» pour les organismes qui œuvrent sur le terrain.

«Il faut sortir de la logique saisonnière. Ça a toujours été un obstacle à la planification. C’est difficile pour les organismes et refuges qui doivent embaucher plus de gens l’hiver et licencier l’été. Ça ne tient pas la route», a-t-elle ajouté.