The Crown: est-ce qu’on nous ment depuis le début?

Habituellement, une série télé crée la controverse lorsqu’elle est diffusée.

Mais la saison 5 de The Crown (qui raconte la vie de la reine Elizabeth), disponible sur Netflix aujourd’hui, sème la polémique avant même qu’on l’ait vue.

Décidément, même morte, la reine Elizabeth continue de faire réagir.

TÊTES COURONNÉES

Parce qu’ils se sont fait accuser de propager des « mensonges » dans cette cinquième saison, les gens de Netflix ont mis un avertissement avant la bande-annonce : « Inspired by real events, this fictional dramatisation tells the story of Queen Elizabeth II and the political and personal events that shaped her reign ». On précise donc que la série chouchou de Netflix est « fictive », une « dramatisation », « inspirée par des événements réels » et qui « raconte l’histoire de la reine Elizabeth II et les événements politiques et personnels qui ont affecté son règne ».

Heu... ça veut dire que tout ce que vous nous avez raconté pendant quatre saisons était sorti de l’imagination fertile de l’auteur Peter Morgan ?

On comprend très bien que The Crown n’est pas un documentaire. On comprend très bien que l’auteur n’a pas placé des micros pendant 60 ans dans la chambre à coucher de la reine, du prince et de leurs enfants pour capter tout ce qu’ils se sont dit derrière des portes closes.

Mais on s’attend quand même à ce que cette série ne nous raconte pas une histoire complètement tirée par les cheveux.

La saison 5 couvre les années 90, dont on se rappelle que ce sont les pires années de la monarchie, avec le divorce de Charles et Diana et la mort de la princesse des cœurs.

Or l’actrice Judi Dench a écrit une lettre dans les journaux affirmant : « Plus la série se rapproche de l’époque contemporaine, plus la ligne est floue entre la véracité historique et le sensationnalisme grossier ».

La saison 5 de la série raconte supposément une rencontre entre le premier ministre John Major et le prince Charles au cours de laquelle il complote pour évincer la reine. On y raconte aussi que Charles a cherché l’appui de Tony Blair.

Or, John Major affirme que ce n’est pas vrai. Un porte-parole de l’ancien PM a affirmé à CNN que ces allégations n’étaient qu’un « baril rempli de faussetés véhiculées pour aucune autre raison que pour produire le plus grand impact dramatique ».

Et une porte-parole de Blair a affirmé : « Ça ne surprendra personne d’apprendre que c’est n’importe quoi [complete rubbish] ».

Si deux personnes directement impliquées nient catégoriquement les faits, ça sème un doute, non ?

Mais ça va plus loin. La série raconte une discussion intime entre John Major et sa femme au sujet de la reine. Le porte-parole de Major affirme que celui-ci n’a jamais coopéré avec The Crown et n’a jamais été approché pour approuver le moindre scénario.

Alors sur quoi se base l’auteur pour mettre des mots dans la bouche d’un couple, dans le confort de sa chambre à coucher ?

LA REINE DES ERREURS

Devant la controverse, la maison de production de The Crown a multiplié les déclarations, rappelant que la série « imagine ce qui a pu se passer derrière des portes closes pendant une décennie importante pour la famille royale ».

Imaginer à partir de faits, c’est une chose.

Fabuler et inventer de toutes pièces, c’est autre chose. C’est une différence... royale.