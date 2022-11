Turquie: 9 Syriens, dont huit enfants, tués dans un incendie

Neuf Syriens, dont huit enfants, sont morts dans la nuit de mardi à mercredi à Bursa, grande ville du nord-ouest de la Turquie, après qu'un incendie s'est déclaré dans leur appartement, ont annoncé les autorités locales.

«Il y a neuf corps à l'intérieur. Huit d'entre eux sont ceux d'enfants», a déclaré le gouverneur de la province de Bursa, Yakup Canbolat, cité par l'agence de presse officielle Anadolu.

M. Canbolat a précisé que les neuf victimes étaient syriennes.

Selon les médias turcs, les victimes sont une mère, ses six enfants âgés de 1 à 10 ans et deux neveux de 11 et 12 ans.

Le père, qui regagnait son domicile au moment de l'incendie après avoir assisté à des funérailles à Istanbul, a été intoxiqué par la fumée en tentant de sauver les siens, a rapporté Anadolu.

Le maire de la ville, Alinur Aktas, a précisé dans un tweet que l'incendie, qui s'est déclaré peu avant minuit, avait probablement été causé par un poêle à bois qui se trouvait dans l'appartement où la famille, réfugiée en Turquie depuis 2017, avait élu domicile il y a un mois et demi.

Des photos publiées par M. Aktas montrent un immeuble de trois étages à la façade noircie et cerné de pompiers et secouristes.

Au moins 3,7 millions de réfugiés syriens vivent officiellement en Turquie, arrivés pour la plupart depuis le début de la guerre en Syrie en 2011.