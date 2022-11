Un livre festif et une cinquième saison

La vraie nature au chalet pour Noël sur les tablettes, une émission spéciale de Noël diffusée le 19 décembre prochain, et une cinquième saison de La vraie nature dès le 15 janvier : Jean-Philippe Dion a de quoi être excité par la période des Fêtes, qui est déjà bien entamée.

Photo courtoisie

Jean-Philippe Dion confie être quelqu’un d’extrêmement organisé, à l’agenda et à l’horaire réglés au quart de tour. C’est assurément ce qui permet à l’animateur et producteur de cumuler les projets.

Son émission, La vraie nature, en est à sa cinquième saison et le succès ne démord pas. La preuve en est le million d’auditeurs par émission lors de la quatrième saison, la longue liste d’invités de renom désirant venir s’y raconter et le succès commercial des produits dérivés.

Il y a eu l’album La vraie nature Chansons par Pilou en 2018 et La vraie nature Le livre du chalet sorti en décembre 2019 (20 000 exemplaires vendus). Il y a maintenant, juste à temps pour la période des Fêtes, La vraie nature au chalet pour Noël. Un second bouquin rempli de recettes, astuces, histoires et souvenirs de Noël concocté par la même équipe, soit Jean-Philippe Dion lui-même à la direction artistique et à la signature de certains textes, ainsi que le duo d’auteurs composé de Martin Grenier et Martin Boisclair.

De retour

Cet objet prend comme pivot l’émission spéciale de Noël qui a été enregistrée l’an dernier et qui sera présentée le 19 décembre prochain.

Avec Marie-Claude Barrette, Garou et Naadei Lyonnais comme invités et dont les confidences ont mené à des angles uniques dans le livre : la famille nombreuse pour l’animatrice, la musique pour le chanteur et la nostalgie de Noël d’enfance pour la dernière.

« Je suis fier de la place que les gens ont faite à cette émission, a confié Jean-Philippe Dion au Journal. Cette cinquième saison est la première où il y a beaucoup de gens que je n’avais jamais vus en personne. Les gens ont envie de se raconter et ont besoin de dire qui ils sont. Il y a une fierté d’expliquer d’où on vient. Cela fait du bien aux gens. »