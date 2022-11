Un peu frisquet sous le soleil dans le sud et le centre du Québec

Il fera encore un peu frisquet sous le soleil mercredi dans la majeure partie du Québec, mais les températures devraient remonter jeudi et vendredi.

Dans le sud de la province, le temps sera donc ensoleillé avec des températures de 8 degrés, notamment à Montréal, en Outaouais et en Montérégie, selon Environnement Canada.

En revanche, le temps sera plus maussade dans les secteurs de l’ouest avec de possibles averses et des rafales matinales de plus de 40 km/h en Abitibi-Témiscamingue.

Les secteurs du centre de la province seront plutôt plus ensoleillés et les températures seront dans les normales de saison de Sherbrooke à Québec et de Trois-Rivières à Drummondville.

Les nuages seront plus présents dans le ciel de Saguenay et des secteurs un peu plus au nord où l’agence fédérale prévoit un refroidissement éolien de moins 13 le matin.

Dans l’est de la province, le temps sera généralement ensoleillé, mais il fera beaucoup plus froid avec des températures légèrement au-dessus du point de congélation pour certains secteurs.

Le mercure devrait remonter jeudi avec des conditions météo différentes selon les secteurs, avec du soleil dans le sud et le centre et des averses par endroits pour l’ouest et l’est du Québec.