Mise au banc d’essai: la crème anti-âge de L’Oréal Paris fait vraiment ce qu’elle dit

Plusieurs crèmes promettent de réduire l’apparence des rides en un temps record, mais sont-elles vraiment efficaces? L’Oréal Paris a mis son soin anti-âge le plus populaire au banc d’essai afin de répondre à cette question. Voici les résultats.

Face aux rayons beauté des pharmacies, vous avez de la difficulté à faire un choix éclairé entre les différents soins et traitements qui se vantent de leurs bienfaits anti-âge?

Fiez-vous à l’expertise et à la transparence de la marque anti-âge numéro un au monde, qui a proposé à des femmes de tester la crème sans parfum Revitalift Triple Power LZR pendant une durée de quatre semaines sous la supervision d’une dermatologue.

Preuves cliniques à l’appui, les performances de cette crème sont scientifiquement démontrées. De plus les femmes qui l’ont essayée l’ont confirmé, cette crème fait vraiment ce qu’elle dit. Voici la routine beauté anti-âge à adopter pour optimiser ses bénéfices au quotidien, et en révéler toute la performance.

Au préalable, il est indispensable de nettoyer votre peau avec un produit doux comme le gel nettoyant de L’Oreal Paris, matin et soir même si vous n’êtes pas maquillée, afin d’éliminer les cellules mortes, le sébum, ainsi que toute impureté ou tout résidu de maquillage qui freineraient l’absorption de vos soins.

Étape 1: hydrater votre visage en profondeur

Sur une peau propre, appliquez le sérum Revitalift Triple Power LZR formulé avec 1,5 % d’acide hyaluronique pur de L’Oréal Paris. L’utilisation de ce soin performant sur une base quotidienne, matin et soir, permet non seulement de vous offrir une peau entièrement hydratée et repulpée immédiatement, mais également de réduire de 47% l’apparence des rides en six semaines.

De plus, selon Elisabeth Bouhadana, Directrice Scientifique Internationale de L’Oréal Paris, l’application d’un sérum à l’acide hyaluronique (substance fondamentale de votre peau) à la première étape de votre routine anti-âge favorisera la pénétration des soins hydratants dans l’épiderme pour un rituel beauté plus complet.

Étape 2: réveiller votre regard

Formulée avec de l’acide hyaluronique et de la caféine, la crème pour les yeux Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris a pour mission d’hydrater et de lisser le contour des yeux en moins de deux.

Appliquez ce soin spécifiquement conçu pour cette région la plus fine et délicate du visage, matin et soir, et observez une réduction importante de l’apparence des poches et des rides en une semaine seulement.

Étape 3: s’attaquer aux signes visibles de l’âge

Pour un teint plus lumineux, une peau plus ferme et une réduction marquée de l’apparence des rides, appliquez la crème sans parfum Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris sur votre visage et votre cou en effectuant de petits mouvements circulaires jusqu’à l’absorption complète.

Comme en fait mention la Directrice Scientifique Internationale de L’Oréal Paris, le test à l’aveugle effectué auprès de plusieurs femmes a permis de démontrer que: «la combinaison puissante de pro-rétinol, d’acide hyaluronique et de vitamine C, trois ingrédients actifs validés par des dermatologues, offre d’excellents résultats, dont un teint plus lumineux et une texture plus ferme ainsi qu’une réduction des rides de 26% après quatre semaines d’utilisation.»

C’est donc la preuve (photos avant et après à l’appui) que cette crème anti-âge, offerte dans les pharmacies Jean Coutu, fait vraiment ce qu’elle dit.

Étape 4: réparer les dommages pendant votre sommeil

«Lors de votre routine beauté du soir, remplacez votre crème par le masque de nuit Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris», suggère Elisabeth Bouhadana. Son action intense agit sur trois signes visibles de l’âge afin de réparer les dommages causés pendant la journée par les UV et la pollution, même lorsque le soleil est voilé.

Après une semaine d’utilisation, vous remarquerez que ce soin performant permet de réduire les rides, de raffermir la peau et de lui redonner de l’éclat.

Adoptez la routine anti-âge en quatre étapes de la gamme Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris, disponible dans les pharmacies Jean Coutu à travers le Québec, pour des résultats épatants en quelques semaines seulement.