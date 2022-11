Plus de 27 000 plaintes pour des vols chamboulés: vous devrez être particulièrement patient pour obtenir justice

Si votre vol est en retard de plus de trois heures, qu’il est carrément annulé ou que vous vivez des problèmes avec vos bagages, armez-vous de patience. Les fonctionnaires fédéraux de l’Office des transports du Canada (OTC) ont actuellement plus de 27 000 plaintes à traiter.

Tous les problèmes encourus cet été dans les aéroports du pays ont fait bondir le nombre de plaintes reçues par l’OTC.

« Dans une année normale, on reçoit 1500 plaintes par mois. Juste en août dernier, on en a reçu 6000 », indique le porte-parole de l’OTC, Tom Oommen.

Il faut donc calculer un peu plus de 12 mois, en moyenne, avant d’avoir une réponse à sa plainte, même si l’OTC se targue d’avoir augmenté son efficacité et d’être en mesure de traiter 15 000 plaintes par année.

« Le système fonctionne. Peut-être pas aussi rapidement que les gens souhaitent, mais il fonctionne », plaide M. Oommen.

Pas responsable?

La question est revenue dans l’actualité à la suite de problèmes informatiques vécus par WestJet, propriétaire du transporteur Sunwing.

Le weekend dernier, de nombreux vols vers le Sud ont été retardés – jusqu’à 32 heures dans certains cas –, ce qui a mis des vacanciers en furie.

Sunwing blâme un fournisseur, Jeppesen, victime d’une cyberattaque. Le transporteur canadien refuse ainsi toute responsabilité pour les retards et annulations, refusant aussi du coup d’indemniser ses clients.

Ceux-ci n’ont d’autres choix que de se tourner vers l’OTC et d’enregistrer une plainte afin d’obtenir l’indemnisation à laquelle ils ont droit.

Quels sont les droits des passagers?

Depuis 2019, la charte des passagers oblige les compagnies aériennes canadiennes à offrir de 400 $ à 1000 $ à chaque passager pour un retard de plus de 3 heures ou une annulation de vol. Pour obtenir cet argent, le retard ou l’annulation doit être la responsabilité du transporteur et ne doit pas relever de questions de sécurité. Mais peu de gens le savent. Jacob Charbonneau calcule qu’au Canada, aux États-Unis et en Europe, 13 milliards $ qui sont dus aux passagers ne sont pas réclamés chaque année.