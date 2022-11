BROSSARD (BOYER)

Laurette



Le 3 novembre 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Laurette Boyer, épouse de feu M. Denis Brossard.Elle laisse dans le deuil son fils Paul Aimé (Pierrette), son petit-fils Mathieu (Anne Hélène), ses arrière-petits-enfants Evelyne et Vincent, neveux, nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Sincères remerciements aux personnels de l'unité des Soins Paliatifs du CHSLD Champlain-Brossard.La famille recevra les condoléances le samedi 12 novembre entre 10h00 et 13h00 à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y1A2