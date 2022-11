Cadavre jeté aux ordures: aucun blâme formulé par le coroner

Le rapport du coroner publié jeudi sur le décès d’une femme qui s’était immolée par le feu, confondue avec un mannequin par les pompiers de Sherbrooke, ne pose aucun blâme sur le Service de police et le Service de protection contre les incendies.

Dans son rapport, le coroner Me Richard Drapeau ne formule aucun blâme envers les pompiers de Sherbrooke, et n'émet non plus aucune recommandation. Le coroner soutient que des mesures ont déjà été mises en place pour éviter une situation similaire dans le futur.

L'affaire, survenue en juillet 2021, avait secoué le Québec. Le corps de la femme avait été jeté dans une benne à ordure après sa découverte, les pompiers croyant qu'il s'agissait d'un mannequin en silicone.

«C’est spécial et bizarre. Les pompiers se sont fiés à des employés d’usine qui n’ont aucune expertise en la matière et n’ont pas vérifié s’il s’agissait d’une personne. Je ne comprends pas que des pompiers aient pu faire ça», a expliqué Ferrnand Bolduc, le conjoint de la victime, en entrevue avec notre journaliste, Jasmin Dumas.

Un pompier présent lors du drame a soutenu n'avoir senti aucune odeur laissant présager qu'il s'agissait d'un cadavre.

«Je compare ça à un spectacle d’illusion. On se fait dire par un témoin que c’est une poupée, ça ressemble à une poupée, il n’y a pas d’odeur, on n’est pas du tout en mode premier répondant, on ne voit à peu près jamais ça quelqu’un qui s’est immolé et quand on voit des brûlés, ça ne ressemble pas à ça. Le visage ressemblait tellement à du plastique. On était convaincu, il n’y avait aucun doute de notre part», a affirmé un des pompiers impliqué.

«Le coroner dit que les pompiers de Sherbrooke ont reçu une formation après l’événement, mais ils ne sont pas supposés déjà être formé pour ça?», a renchéri l'homme, qui déplore ne jamais avoir reçu d'excuses officielles de la Ville.

Selon le coroner Drapeau, Laurette Therrien est décédée par asphyxie par inhalation de fumée dans un incendie; il s’agit d’un suicide.