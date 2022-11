Canadien: «C’est le fun de voir Sam grandir» –Brendan Gallagher

Samuel Montembeault n’a pas souvent eu le luxe d’avoir un appui de cinq buts de la part de ses coéquipiers. Jusqu’à hier, le Tricolore avait marqué trois fois à seulement une occasion en temps réglementaire avec le Bécancourois devant le filet, cette saison.

« Ça fait du bien. Surtout quand plusieurs de ces buts arrivent tôt dans le match. Ça aide à enlever de la pression. »

– Samuel Montembeault

Grâce aux 31 arrêts qu’il a effectués, Montembeault a porté son dossier à 3-1-1. Il affiche maintenant un excellent taux d’efficacité de ,930.

« C’est le fun de voir Sam grandir. Il a été solide pour nous chaque fois qu’il s’est trouvé devant le filet. On a confiance en chacun de nos gardiens. Ils font de gros arrêts aux bons moments. »

– Brendan Gallagher

Photo AFP

Bien qu’ils étaient arrivés de Detroit tard dans la nuit, les hommes de Martin St-Louis volaient sur la patinoire. Particulièrement en début de rencontre, alors qu’ils ont fait bouger les cordages trois fois sur leurs 10 premiers tirs.

« Les deux équipes disputaient un deuxième match en autant de soirs, alors le début de la rencontre était crucial. On a dicté le jeu, on avait une belle synergie d’équipe. »

– Kirby Dach

« Notre début de match était superbe. On a pris l’avantage de la rencontre rapidement grâce à notre supériorité numérique. On avait de l’énergie. »

– Brendan Gallagher

Photo AFP

De l’énergie, Gallagher est l’un de ceux qui en ont affiché le plus. Des occasions de marquer, un tir bloqué qui l’a fait souffrir et un accrochage avec le gardien Thatcher Demko ont occupé sa soirée.

« Gallagher, on le sait, il est toujours dans la face du gardien. À ce moment-là, on menait 3 à 0 et on dominait vraiment le match. Je peux comprendre que [Demko] ait laissé sortir sa frustration. »

– Samuel Montembeault