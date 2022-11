Condamnée à mort pour avoir tué une femme enceinte et lui avoir volé son fœtus

Une Texane de 29 ans vient d’être condamnée à mort pour avoir tué une femme enceinte et volé son fœtus.

Taylor Rene Parker avait été retrouvée coupable le 3 octobre des meurtres de Michelle Simmons-Hancock et de son enfant en octobre 2020.

Lors des observations sur la peine, les proches de la victime de 21 ans sont venus témoigner de leur détresse depuis le drame.

«Ma seule sœur. Il faut que tu comprennes ce que tu as pris à ma famille et moi (...) Elle ne sera jamais ma demoiselle d’honneur. Si je veux voir ma sœur, il faut que j’aille au cimetière et que je me rende sur sa pierre tombale», a raconté Emily Simmons.

Fausse grossesse

Le procès a démontré que Taylor Parker a simulé une grossesse pendant de longs mois pour éviter que son copain ne la quitte, rapporte le New York Post.

Selon les procureurs, elle portait des vêtements de grossesse, se procurait de fausses échographies. Elle aurait même organisé une fête pour révéler le sexe de ce «faux» bébé.

La jeune femme, qui était infertile après une hystérectomie, avait indiqué à son copain que son accouchement allait être déclenché le 9 octobre 2020.

Ce jour-là, elle s’est plutôt rendue au domicile de Michelle Simmons-Hancock, qu’elle a tué à coups de marteau avant de lui ouvrir le ventre et lui voler son fœtus.

Elle s’est ensuite enfuie avec la fillette, qui n’a pas survécu.