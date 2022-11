De la pluie et de très forts vents affecteront le Québec

Les restants de la tempête Nicole, qui se dirige actuellement vers la Floride, devraient provoquer une véritable «tempête automnale» sur l’est du pays et apporter de la pluie et de très forts vents sur l’ensemble du Québec, vendredi et samedi.

«De la pluie forte se propagera bien au nord de la trajectoire de la dépression aussi loin au nord et à l'ouest que le lac Érié et le lac Ontario, puis dans le sud du Québec. De la pluie et des vents sont attendus sur les provinces maritimes», a notamment fait savoir Environnement Canada.

«Certaines parties du centre et de l'est du Québec et éventuellement Terre-Neuve pourraient même recevoir un peu de neige.»

L’agence fédérale a émis plusieurs bulletins météorologiques spéciaux, notamment pour les régions de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie, de Montréal ou encore de Québec.

Au total, 40 à 60 millimètres de pluie sont probables pour le sud, le centre et l'est du Québec, vendredi et samedi, et de très forts vents affecteront surtout les secteurs du centre et de l'est de la province.

Malgré la pluie et le vent, les températures resteront tout de même très agréables. Il fera notamment 18 °C et 16 °C vendredi, à Montréal et Québec, respectivement. Le mercure oscillera entre 8 °C et 15 °C samedi pour ces deux villes.