Écoute musicale en ligne au Québec: seulement 4 chansons québécoises dans le top 100

Au cours de la dernière année, seulement quatre chansons interprétées par des artistes québécois ont réussi à se tailler une place dans le palmarès des 100 pistes les plus écoutées sur les services d’écoute en ligne au Québec, montre un nouveau rapport de l’Observatoire de la culture et des communications.

Ces données publiées le 4 novembre, les premières statistiques sur l’écoute en ligne au Québec à couvrir une année complète, confirment ce qui inquiète de nombreux artistes québécois, dont Richard Séguin et Pierre Lapointe : la musique d’ici peine à se distinguer dans l’univers numérique.

De ce quatuor de chansons, seulement deux ont percé le top 50. Il s’agit de Copilote, de FouKi et Jay Scott, la plus récente gagnante du Félix de la chanson de l’année, qui se classe en 17e position, et L’Amérique pleure, des Cowboys Fringants, en 49e place.

Les deux autres titres recensés sont des chansons en anglais : Meaningless, de Charlotte Cardin (66e), et Lullaby, d’Alicia Moffet (78e).

D’après ce palmarès basé sur les données recueillies auprès de dix plateformes d’écoute musicale (Amazon Music, Apple Music, Deezer, Google Play Musique, Groove, Napster, SoundCloud, Spotify, Tidal et YouTube), la chanson la plus écoutée au Québec, entre le 15 octobre 2021 et le 13 octobre 2022, a été Heat Waves, du groupe britannique Glass Animals (voir tableau 1).

8 % d’écoute québécoise

C’est un peu plus réjouissant quand on observe qui sont les interprètes les plus écoutés durant la même période. Quatre Québécois apparaissent dans le top 50 (Les Cowboys Fringants, Charlotte Cardin, Enima et FouKi) et le rappeur Souldia pointe pas très loin au 52e rang (voir tableau 2)

Il n’empêche que globalement, la proportion d’écoutes associée à des interprètes d’ici se situe à un maigre 8 %, avec des pointes à 11 % dans le temps des Fêtes et à 10 % durant la semaine de la Fête nationale.

« C’est déplorable, avait déclaré au Journal Richard Séguin, il y a quelques semaines, en parlant du faible taux d’écoute de notre musique sur le web. J’ai peur que ça devienne une musique marginalisée. »

Pour sa part, Pierre Lapointe tire la sonnette d’alarme depuis plusieurs années. Encore récemment, dans une entrevue accordée à Radio-Canada en marge du Gala de l’ADISQ, il s’était dit « extrêmement pessimiste ».

Si rien ne change, « la culture francophone va s’éteindre, on n’aura plus de créateurs », avait-il déclaré au micro de l’émission Il restera toujours la culture.

Palmarès des chansons les plus écoutées au Québec sur les services d’écoute en continu, du 15 octobre 2021 au 13 octobre 2022)

1 – Heat Waves, Glass Animals

2 – Cold Heart, Elton John et Dua Lipa

3 - Pepas, Farruko

4 – Shivers, Ed Sheeran

5 – Where Are You Now, Lost Frequencies et Calum Scott

17 – Copilote (avec Jay Scott), FouKi

49 – L’Amérique pleure, Les Cowboys Fringants

66 – Meaningless, Charlotte Cardin

78 – Lullaby, Alicia Moffet

Palmarès des interprètes les plus écouté(e)s sur les services d’écoute en continu, du 15 octobre 2021 au 13 octobre 2022.

1 – Drake

2 – Ed Sheeran

3 – Taylor Swift

4 – The Weeknd

5 – Eminem

16 – Les Cowboys Fringants

17 – Charlotte Cardin

19 – Enima

39 – FouKi

52 – Souldia

*Source: Observatoire de la culture et des communications du Québec