Enseignement : obtenons justice pour des stages rémunérés

J’ai publié un article en juin dernier expliquant la situation des stages non rémunérés au Québec. C’est une affaire principalement de discrimination basée sur la condition sociale. Il est établi que les étudiants et étudiantes font partie de cette classe1. Par la suite, j’ai envoyé une requête à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse pour savoir si ce genre de cas pouvait être admissible. Évidemment, ma demande personnelle a été rejetée puisque je ne suis guère l’individu ayant vécu le préjudice de discrimination. En revanche, j’ai été en mesure de discuter avec une technicienne de la CDPDJ et elle m’a gentiment expliqué le processus.

En gros, elle m’a expliqué que « chaque individu ayant vécu le préjudice directement et individuellement » doit effectuer une demande individuelle à la CDPDJ. Par la suite, il doit y avoir un motif. Par exemple, si un.e étudiant.e ou une association d’étudiants ont effectué une demande auprès de leur(s) superviseur(s) pour recevoir une rémunération et que cette demande a été refusée, cela représente un motif qui pourra ultimement être utilisé comme preuve. Il faut se rappeler qu’en vertu de l’article 10 de la Charte québécoise : «[...] le demandeur (ou la victime) se doit de prouver qu’il y a eu une « distinction, exclusion ou préférence », fondée sur un motif explicitement prohibé – dont la condition sociale – et ayant pour « effet de détruire ou compromettre les droits et libertés .»

Commission des droits de la personne et de la jeunesse

Maintenant, il y a eu quelques manifestations dernièrement par rapport à la demande de rémunération pour des stages. Je tiens à saluer leur effort collectif du fond du cœur. Cependant, selon moi, il y a deux façons de s’y prendre. La première étant en effet d’effectuer des manifestations jusqu’à ce que le gouvernement effectue des changements. Il a été possible de constater que d’y aller par le biais de la démocratie peut parfois être un combat d’une durée indéterminée et à la fois s’avérer très frustrant. La deuxième option est celle d’y aller par la voie de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, soit celle de la justice.

Si la CDPDJ demande que chaque individu effectue une demande individuelle, la solution est claire : les étudiants et associations de chaque établissement scolaire doivent effectuer une demande. Comme la technicienne m’a expliqué : « Si la Commission reçoit de nombreuses plaintes ayant le même problème, il faudrait peut-être commencer à se poser des questions. » Ultimement, plus il y a d’étudiant.es se joignant à la cause, plus l’impact sera grand.

Responsabilité gouvernementale

Finalement, il faut se rappeler que le principal employeur des étudiant.es en sciences infirmières, éducation et travail social sera le gouvernement du Québec lui-même. Aussi, les stages sont effectués majoritairement dans des institutions publiques. Alors où est l’excuse ? Ce n’est pas la responsabilité du gouvernement ? C’est la responsabilité de l’institution donnant le stage, soit l’université ou la formation professionnelle? Il y a déjà des stages rémunérés dans le public? Il faut arrêter d’être naïf et se mettre la tête dans le sable. Actuellement, il y a un manque alarmant de main-d’œuvre dans ces trois domaines5. Clairement, il y a un problème et on se doit de trouver des solutions. La relève est très mince – pratiquement inexistante – ce qui augmente de plus en plus la charge de travail pour chaque employé.e actuel.le. Un fardeau qui est clairement de plus en plus difficile à supporter. Si le gouvernement veut attirer davantage de jeunes étudiants et étudiantes (la relève) à s’inscrire dans ces programmes, la première étape, selon moi, devrait être de donner une nouvelle vie à l’image de ses secteurs les plus cruciaux, soit la santé et l’éducation. Cela commence donc par offrir une rémunération pour un travail accompli lorsque des étudiants effectuent un stage obligatoire dans ces mêmes secteurs. À travail égal, salaire égal, a-t-on l’habitude de dire.

Jérôme Desrosiers, Étudiant en droit à l’Université d’Ottawa