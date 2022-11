Festivités du 350e anniversaire de Terrebonne

La Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la ville de Terrebonne, en collaboration avec la Ville et ses différents partenaires, a dévoilé la programmation des festivités de 2023, lors d’un lancement médiatique. En effet, près de 450 invités ont été accueillis chez Grenier automobile, partenaire officiel du 350e anniversaire.

Photos courtoisie La Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne

La ville de Terrebonne sera animée et festive. On voit ici Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, Céline Durand, DG de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la ville de Terrebonne, Louis Grenier, propriétaire de Grenier automobile, partenaire officiel du 350e anniversaire, et André Shatskoff, président de la Corporation.

Les membres de l’équipe de la Brasserie Mille-Îles sont les fabricants et fiers promoteurs de la bière du 350e.

Parmi les membres du CA de la Corporation, il y avait Stéphane Mayer, Corinne Gendron, Isabelle Laplante et Martin Loignon.

Céline Durand, DG, et André Shatskoff, président de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la ville de Terrebonne, sont accompagnés de Sylvain Dufresne, coordonnateur du 350e anniversaire de la ville de Terrebonne.

La Mascotte officielle du 350e, dont le nom sera dévoilé sous peu à l’occasion d’un concours sur les réseaux sociaux de la Corporation Mascotte officielle du 350e, a été présentée par Véronique Claveau.

Le CA peut compter sur Jean Fiset, Céline Durand, directrice générale de la Corporation, André Shatskoff, René Noël et Sylvain Grisé.

Dominic Boulianne, pianiste, Véronique Claveau, la maîtresse de cérémonie, et Raphaëlle Paquette, soprano, sont accompagnés de Robert Marien, le producteur et compositeur de la chanson thème du spectacle inédit Terrebonne, c’est à ton tour.

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, est entouré d’Alexandre Da Costa, chef attitré de l’Orches-tre symphonique de Longueuil, et sa charmante conjointe, Martine Cardinal.

Céline Durand, directrice de la Corporation, est en compagnie de Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines, Véronique Baril, conseillère municipale à Sainte-Anne-des-Plaines, Pierre Berthiaume, conseiller municipal à Sainte-Anne-des-Plaines, André Shatskoff, président de la Corporation, et Guillaume Tremblay, maire de Mascouche.

Pascal Gagnon, Jennifer Khalil, Simon Tremblay et Simon L’Heureux, de Physio Extra, étaient présents au lancement des fêtes.

Sable Villeneuve, partenaire exclusif du 350e anniversaire, était représenté par Andréanne Villeneuve, Félix Villeneuve et Jean Villeneuve.

Des Galeries Terrebonne, partenaire de la Grande fête d’ouverture et de la Parade anniversaire, il y avait Magali Arbour-Roy et Laura Jalbert-Paré.

Yannick Mitchell et Michel Ferland, de Ferlandphoto, sont de fiers ambassadeurs du 350e anniversaire.

Karine Rivet, Jessica Lavigne et Véronique Boisvert étaient les représentantes de l’école primaire Vision, entreprise ambassadrice du 350e anniversaire.

Jean-Philippe Jouy et Roberto Lopez sont des membres de l’équipe de Laser Quantum et producteurs du Spectacle aquatique multimédia sur l’étang.

Parmi les collaborateurs du 350e anniversaire, il y a Raymond Paquin et Normand Brière, membres de Société Patrimoine et Histoire de Terrebonne.