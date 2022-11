«Indiana Jones», bientôt adapté en série télé?

Préparez votre fouet et votre chapeau, Indiana Jones pourrait débarquer sur vos petits écrans. Après Star Wars, Disney+ pourrait bien développer une série sur l'archéologue le plus connu du cinéma.

C'est un projet qui n'a pas encore été officialisé. D'après les informations de Variety, Disney+ plancherait «activement» sur le développement d'une série sur Indiana Jones.

Si les discussions ont d'ores et déjà été lancées, d'après les déclarations de certaines sources au média américain, Disney serait toujours à la recherche de scénaristes.

Pour le moment, aucun élément de l'intrigue n'a été évoqué. Difficile donc de savoir si la série servirait de préquel ou de spin-off ou si elle sera liée au cinquième opus de la franchise, prévu pour le 28 juin 2023 au cinéma, comme l'ont été les séries WandaVision et She-Hulk avec l'univers cinématographique de Marvel.

La question reste de savoir qui reprendra le rôle du mythique Indiana Jones puisque Harrison Ford a déjà déclaré ne plus vouloir jouer l'aventurier après le cinquième film. L'acteur américain a incarné le célèbre personnage dans les quatre films, réalisés par Steven Spielberg, de 1981 à 2008.

Pourtant, cette série sur l'univers d'Indiana Jones ne sera pas la première à voir le jour. Les Aventures du jeune Indiana Jones (The Young Indiana Jones Chronicles) a été diffusée pendant deux saisons sur ABC, entre 1992 et 1993 (de 94 à 95 en France sur TF1), et quatre épisodes spéciaux ont été réalisés entre 1994 et 1996. Harrison Ford avait tout de même fait un caméo dans un des épisodes, donnant ainsi un peu d'espoir pour les fans concernant le futur projet de série.

Disney semble bien parti pour développer des «multivers» avec des séries, basées sur ses franchises lucratives. Outre She-Hulk, Loki, WandaVision ou encore Falcon et le Soldat de l'hiver de l'univers Marvel, Le Mandalorien tirée de l'univers Star Wars et même High School Musical : La Comédie musicale, la série, la plateforme de streaming dévoilera prochainement la série sur le film Willow.