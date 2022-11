Investissement de 800 M par Groupe Damco à Lévis et Québec

Le 19 septembre dernier, Monsieur JAMIL CHEAIB, Président du Groupe Damco, a rencontré le Maire Gilles Lehouillier à l’Hôtel de Ville de Lévis!

Son fils, George Cheaib, ainsi que Rania Mansour, de l’équipe de Direction du siège social à Montréal, ainsi que Guy St-Gelais et Julie Beaudoin, de la Direction de Groupe Damco – Division Québec, étaient présents. Monsieur Guy Dumoulin du comité exécutif de la Ville de Lévis a également participé à cette rencontre.

Cette rencontre a permis de discuter du développement actuel et futur dans le Quartier Sila, au cœur du nouveau district de Saint-Romuald.

La famille Cheaib a déjà entamé depuis quelques années le développement immobilier dans les grandes régions de Lévis et de Québec.

Sur la Rive-Sud, les bâtiments Sila 1 (2018) et Sila 2 (2022) font déjà partie du porte-folio de Groupe Damco. Le développement de l’ancien camping La Relâche situé sur le même site, soit entre le quadrilatère du boulevard Guillaume-Couture, la rue d’Anticosti, la rue J B Demers et le cran rocheux Samson s’étendra sur plusieurs années avec des investissements de plus de 500 M pour 1 500 unités locatives prévisionnelles selon les ententes avec la Ville de Lévis. www.silalevis.ca

Un autre terrain commercial près de l’autoroute 20 fait aussi partie de l’acquisition de la famille.

Du côté de la Rive-Nord, les bâtiments du Quartier Louis 14 à Québec, phase 1 (2019) et phase 2, actuellement en construction qui sera livrable en décembre 2022 et juillet 2023. La phase 3 suivra en 2025/2026 et l’investissement total pourrait dépasser les 300 M pour 800 condos locatifs. Le Quartier Louis 14 est situé sur le boulevard Pierre-Bertrand avec une vue imprenable sur la Ville de Québec. www.louis14.ca

Monsieur Jamil Cheaib est le fondateur principal des Marchés Adonis, créés en 1979 ainsi que l’entreprise Phoenicia – Cedar spécialisée dans l’importation de produits alimentaires du Moyen-Orient. Monsieur Cheaib a vendu ses deux entreprises à Metro il y a quelques années.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, COMMUNIQUEZ AVEC :

GUY ST-GELAIS

Vice-Président - Développement des Affaires Groupe Damco - Division Québec

guy.st-gelais@groupedamco.com

418-809-6660