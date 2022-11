La cycliste Geneviève Jeanson redonne aux victimes d’abus avec Sport’Aide

Quand Geneviève Jeanson a commencé à s’impliquer avec l’organisme Sport’Aide il y a deux mois, elle ne s’imaginait pas à quel point elle était loin d’être l’unique athlète victime d’abus dans le sport. La réalité la frappe de plein fouet à titre de porte-parole pour l’organisation qui veille à favoriser un environnement sportif sain.

De passage à Québec dans les bureaux de l’équipe, Jeanson n’a pas caché que son implication lui a fait réaliser que les victimes d’intimidation, de violence ou d’abus sous toutes leurs formes sont nombreuses dans le monde du sport.

«Je suis surprise de l’ampleur des besoins. Je suis encore dans l’idée que je suis la seule à avoir vécu ça. Il y a 95% des entraîneurs qui sont de bonnes personnes. Ce que j’ai vécu, c’est à côté de la track, mais ça existe. Le sport est une réflexion de la société», a-t-elle constaté.

Même si Jeanson reconnaît qu’elle ressent toujours une «boule au ventre» lorsqu’elle partage les abus dont elle a été victime, elle se sent aujourd’hui mieux outillée pour apporter son aide.

«Il y a un mois, je me sentais tellement exposée, mais c’est de mieux en mieux. La réponse a été vraiment bonne. J’ai déjà plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me dire qu’elles comprenaient des choses qui étaient arrivées dans leur vie ou qu’elles avaient une piste. Ça fait du bien à entendre.»

Pistes de solutions

Jeanson commence à peine à mettre la main à la pâte, mais déjà, elle constate quels seront les principaux accros à attaquer.

Citant en exemple le cas de 11 jeunes femmes en cyclisme qui ont porté plainte à propos d’un entraîneur qui faisait du harcèlement sexuel et qui a connu une sanction minime au bout d’un an, elle estime qu’il faut impérativement accélérer le processus et punir les fautifs en conséquence.

«Il faut avoir des équipes et comités disciplinaires avec des sanctions qui sont beaucoup plus établies. Il faut que ce soit noir sur blanc et que ce soit harmonisé entre fédérations. Je ne sais même pas si ça se peut, mais c’est ce qui me vient en tête. Il faut que ce soit beaucoup plus rapide et qu’il y ait de vraies conséquences», a-t-elle noté.

Sensibilisation chez les jeunes

L’autre clé, selon Jeanson, est de mettre l’emphase sur la sensibilisation en bas âge.

«Avec Sport’Aide, l’éducation commence tôt. Quand tu sensibilises des jeunes, c’est la même chose qu’avec un Ipad. Un ado de 14 ans est déjà habitué à la technologie. En parlant de prévention en bas âge, on outille nos jeunes pour le futur pour le sport et la vie en même temps. On leur donne une connaissance que je n’avais pas à mon âge», a-t-elle rappelé.

Avec tous les scandales qui éclaboussent différentes fédérations sportives au pays, Geneviève Jeanson réalise encore plus à quel point les problèmes sont bien ancrés.

«C’est un gros travail qui peut paraître comme une montagne trop haute. Il ne faut pas s’empêcher de faire un pas parce que la seule façon de gravir une montagne, c’est un pas à la fois.

«Les générations futures vont en profiter. En ce moment, on est en train de gagner du momentum.»