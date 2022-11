Le Carnaval de Québec ramène ses défilés

Les astres sont enfin alignés pour le retour d’un Carnaval de Québec comme on le connaît en février prochain. Les populaires défilés seront ressuscités après deux années d’absence et l’expérience sera bonifiée avec un tout nouveau dôme géant avec scène chauffante.

C’est ce qu’on a pu apprendre jeudi après-midi à l’occasion d’une conférence de presse où le gouvernement fédéral a annoncé une contribution non remboursable de plus de 3 millions $ au fleuron hivernal pour lui permettre de se positionner dans l’ère postpandémique.

« On revient assurément avec ce qu’on connaissait avant [la pandémie] et on l’amplifie avec l’aide que l’on reçoit aujourd’hui. Et oui, je vous confirme le retour des défilés », a annoncé tout sourire la nouvelle directrice générale du Carnaval, Marie-Ève Jacob.

« Ça fait partie de l’ADN du Carnaval. Pour nous, c’était un des éléments forts qu’on souhaitait ramener le plus rapidement possible », a-t-elle précisé, promettant de dévoiler davantage de détails sur la programmation à la fin novembre.

COURTOISIE

Nouveau dôme

En pleine phase de production pour la présentation de l’événement du 3 au 12 février prochain, les équipes du Carnaval semblent déterminées à faire oublier la crise sanitaire et revenir en force.

L’aide fédérale, qui provient de Développement économique Canada, servira notamment à acquérir un dôme de 5000 pieds carrés, au coût d’environ 1 million $.

Dès la prochaine édition, un millier de festivaliers pourront ainsi profiter de spectacles et d’animations à l’abri du vent et des intempéries — tout en étant à l’extérieur — tandis qu’une scène chauffante protégera du froid les artistes, les équipements et les instruments.

Il fera donc entre 5 à 10 degrés pour les artistes sur scène, ouvrant la porte à de nouveaux types de performance. Cinq soirées musicales seront d’ailleurs à l’horaire.

« L’hiver, une guitare à -22 degrés, ça ne fonctionne pas. Dorénavant, nous pourrons avoir des guitares sur scène. Donc, on vient d’ouvrir une possibilité de styles musicaux en dehors de l’électro et du hip-hop », a souligné Mme Jacob.

Appelée à « être un levier pour plusieurs années » pour l’événement, la nouvelle installation, de conception 100 % québécoise, sera installée à l’intérieur des murs du palais de glace.

Elle nécessitera 6000 kg d’aluminium et 4000 kg d’acier, offrira 70 000 livres de capacité d’accrochage et fera travailler environ 150 personnes.

Attraction estivale

Les projets ne s’arrêtent pas là puisque la fête hivernale a également dans ses cartons un « îlot de fraicheur », une attraction éphémère d’une soixantaine de jours qui sera déployée à l’été 2023, dans un lieu achalandé qui sera annoncé plus tard.

L’objectif est de faire expérimenter aux visiteurs l’hiver au cœur de l’été et les convaincre de revenir durant la saison froide, en plus d’offrir une expérience distinctive aux citoyens.

« On travaille au niveau de sens, donc on veut faire vivre l’hiver. Il y aura une zone où il fait froid, il y aura une zone où on va entendre des bruits de l’hiver », a expliqué la directrice générale.