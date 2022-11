Le Grand Montréal veut réduire ses déchets à la source

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), qui englobe Montréal et ses banlieues, lance une consultation publique sur son Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, qui a pour but de réduire à la source la quantité de déchets produits, en interdisant notamment les sacs en plastique.

«Les défis de gestion des matières résiduelles sont importants sur le territoire métropolitain, alors que les lieux d’enfouissement arriveront à leur capacité maximale d’ici une dizaine d’années. Nous devons prendre des mesures fortes et ambitieuses pour favoriser la réduction à la source et le réemploi, et atteindre ainsi le zéro enfouissement», a déclaré, par communiqué, Valérie Plante, qui est également présidente de la CMM, en plus de son rôle de mairesse.

Parmi les mesures prévues, la CMM compte interdire la distribution de sacs d’emplettes, la distribution de certains articles à usage unique, encadrer la distribution des imprimés publicitaires et implanter la collecte des matières organiques dans les habitations de plus de huit logements.

Au total, 41 mesures sont prévues, 27 relevant des municipalités, alors que 14 sont sous la responsabilité de la CMM.

Le Plan soumis en consultations publiques devrait être en vigueur de 2024 à 2031.