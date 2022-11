Les ex-salariés d’Aveos obtiennent gain de cause contre Air Canada

Dix ans après qu’Aveos ait fermé ses portes, les quelque 2198 ex-employés de Montréal, Winnipeg et Mississauga peuvent crier victoire.

• À lire aussi: Air Canada rejette les allégations de complot dans l’affaire Aveos

Dans un jugement rendu ce matin, la juge Marie-Christine Hivon de la Cour supérieure du Québec s’est rendue à leurs arguments et a condamné Air Canada à les dédommager pour le préjudice vécu.

Le jugement condamne Air Canada à payer aux ex-employés une compensation pour le préjudice pécuniaire (perte de revenus et perte de leur régime de retraite) et non-pécuniaire (stress, angoisse, frustration, perte d’estime de soi, insomnie, divorces, tentatives de suicide, etc.) Les conjoint.e.s des employés pourront également être indemnisé.e.s.

Bien qu’il soit difficile pour le moment d’évaluer le montant total qu’Air Canada devra verser à la suite des réclamations des membres, les avocats qui ont représenté Aveos estiment qu’il se chiffre à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Un processus de réclamation sera soumis au tribunal pour que les membres de l’action collective puissent réclamer une indemnisation. En attendant, les avocats du groupe, associés au cabinet Trudel Johnston & Lespérance, invitent les ex-employés à s’inscrire à l’adresse suivante afin d’être tenus au courant des procédures de réclamation à venir.

Plus de détails suivront.