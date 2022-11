Les jeunes du Canadien établissent une marque jamais vue en six ans

Amorcer un plan de relance n’est jamais une mauvaise idée pour une organisation qui ne va nulle part. Mais, pour y parvenir adéquatement, il faut détenir les bons outils.

• À lire aussi: Le CH frappe tôt et gagne

• À lire aussi: Le soldat Gallagher

Ça semble être le cas pour Kent Hughes. Depuis le début de la campagne, on vante grandement le travail effectué par Kaiden Guhle, Jordan Harris et Arber Xhekaj à la ligne bleue du Canadien.

En l’absence de Joel Edmundson, revenu depuis peu, et de Mike Matheson, ils se sont, la majorité des soirs, comportés comme de véritables vétérans, offrant du jeu solide et inspiré près de leur gardien.

Toutefois, il n’y a pas qu’à ce niveau que la jeunesse du Canadien fait sentir sa présence depuis le début de la campagne. C’est elle qui tire offensivement l’équipe.

Selon les statisticiens de la LNH, le doublé de Kirby Dach, le but de Nick Suzuki et celui de Xhekaj réalisé mercredi soir ont permis au Tricolore de devenir la première équipe, depuis les Jets de Winnipeg de 2016-2017, à voir ses patineurs de 23 ans et moins marquer au moins 26 buts avant le 15e match de la campagne.

Menés par les 11 buts de Patrik Laine et les neuf de Mark Scheifele, les jeunes Jets en avaient inscrit 31.

L’éclosion de Dach

AFP

Au cours des 14 premières rencontres, les joueurs du Tricolore ont fait bouger les cordages à 41 occasions. Vingt-sept de ces buts ont été inscrits par ceux âgés de 23 ans et moins. On parle de 66% de la production.

À titre comparatif, les Hurricanes de la Caroline suivent avec 51% (19 buts sur 37).

Les jeunes loups du Canadien dominent également la colonne des pointeurs (60) dans la catégorie des 23 ans et moins.

À ce propos, on peut féliciter Martin St-Louis d’avoir donné à Dach une occasion à saisir à la droite de Caufield et Suzuki.

Le gros ailier, acquis des Blackhawks lors du dernier repêchage, a récolté neuf points (trois buts, six passes) en six matchs depuis le début de cette union.

À eux trois, Caufield, Suzuki et Dach ont enregistré 12 des 21 buts du Canadien au cours de cette période et ont récolté un total de 27 points.

Comme dirait l’autre, c’est pas vilain.