Deux rôles aux opposés sur grand écran: les multiples facettes de François Arnaud

Le moins que l’on puisse dire, c’est que François Arnaud montrera l’étendue de sa palette de jeu ce mois-ci au cinéma. En plus de jouer dans la comédie romantique 23 décembre, attendue sur nos écrans le 25 novembre, l’acteur tient la vedette du drame psychologique La switch, dans lequel il se glisse dans la peau d’un soldat souffrant du trouble de stress post-traumatique. « C’est difficile d’imaginer des rôles plus à l’opposé l’un de l’autre », lance-t-il en riant.

François Arnaud venait de déposer ses valises à Montréal pour quelques jours quand Le Journal l’a eu au bout du fil, plus tôt cette semaine. Depuis le début de l’automne, l’acteur de 37 ans multiplie les aller-retour à Vancouver pour tourner dans une série américaine dont il ne peut pas encore dévoiler le titre.

En attendant de connaître le titre de ce mystérieux projet, on peut voir Arnaud dès cette fin de semaine dans La switch, un film du cinéaste Michel Kandinsky qui a été tourné à Sudbury, à l’automne 2020. L’acteur y incarne un tireur d’élite en choc post-traumatique qui tente de réintégrer la société en retournant vivre avec son père malade, dans le nord de l’Ontario, après avoir participé à une mission en Afghanistan. François Arnaud dit s’être beaucoup investi dans ce personnage.

Photo courtoisie

« Ç’a été long avant qu’on puisse tourner le film et cette période d’attente m’a permis de faire beaucoup de travail de préparation en amont, confie l’acteur qui a notamment suivi une formation pour apprendre à manier les armes à feu et qui a lu tout ce qu’il a pu trouver sur le trouble de stress post-traumatique. »

« C’était vraiment un luxe d’avoir autant de temps pour réfléchir à un personnage. »

Le réalisateur Michel Kandinsky a écrit le rôle principal de son film spécialement pour François Arnaud. Au départ, le long métrage devait être tourné en anglais. Mais quand Téléfilm Canada a manifesté le désir de financer plus de films ontariens francophones, il y a quelques années, le cinéaste a saisi l’occasion et eu l’idée de traduire son scénario.

« Michel m’a appelé pour me demander si ça me dérangeait qu’on le fasse en français, relate François Arnaud. J’ai accepté, mais à la condition qu’on le fasse en respectant l’accent des gens de cette communauté [du nord de l’Ontario]. Je ne voulais pas me sentir comme un imposteur en jouant ce personnage. L’histoire se passe dans le nord de l’Ontario, de l’autre bord du Témiscamingue. On y retrouve un accent franco-ontarien qui n’a rien à voir avec celui qu’on peut entendre à Toronto, par exemple. On a donc travaillé avec une fille de la région pour s’assurer qu’on ait le bon accent. »

Photo courtoisie

Le silence des hommes

Selon François Arnaud, la grande difficulté de camper ce personnage était d’incarner un homme rongé de l’intérieur, qui refoule toutes ses émotions.

« C’est tellement un personnage qui n’est pas expressif que j’avais l’impression de me servir de mon propre visage comme d’un masque, indique-t-il. Il se sert de sa face pour masquer ses émotions et pour s’assurer que personne n’y voit rien. Le défi, c’était de jouer cela de la façon la plus honnête possible et que le public sente en même temps qu’il y a quelque chose qui se cache en dessous. Comme son père et les autres hommes de sa famille, il n’arrive pas à communiquer ses émotions. Pour moi, le vrai sujet du film, c’est le silence des hommes dans cette communauté-là, qui est un terreau fertile pour la violence. »

À la fin du mois, le public québécois pourra voir François Arnaud dans un tout autre registre puisqu’il fait partie de la distribution de la comédie romantique 23 décembre, un film choral de Noël écrit par India Desjardins et réalisé par Miryam Bouchard (Mon cirque à moi). L’acteur y joue aux côtés notamment de Catherine Brunet, Virginie Fortin et Bianca Gervais.

« J’ai vraiment eu beaucoup de plaisir à tourner ce film, relate-t-il. Parfois, on n’entendait même pas le signal “action !” parce qu’on riait trop fort, Catherine, Virginie, Bianca et moi. Je n’avais jamais été aussi peu discipliné sur un plateau de tournage. Après la première journée, Catherine et moi sommes même allés voir Miryam [Bouchard] pour nous excuser de notre manque de professionnalisme. Mais elle nous a répondu qu’elle aimait ça qu’on flirte un peu avec le décrochage parce que ça donnait une belle énergie à nos scènes. »

La switch prendra l’affiche vendredi.