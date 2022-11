Les sept vies de l’opéra Starmania

Je n’étais pas à la première parisienne, mardi soir, mais l’opéra rock n’a pas cessé de grandir depuis que je l’ai vu pour la première fois.

En avril 1979, je rejoins ma femme, Aimée Danis, à Paris. Elle y termine un film chez Pathé Cinéma. J’en profite pour aller voir Starmania, qu’on présente à guichets fermés depuis deux semaines au Palais des congrès. Les billets sont rares et nous sommes assis dans une salle immense (3700 sièges) derrière des dizaines de rangées de spectateurs hétéroclites et bruyants, la plupart assez jeunes.

Je ne garde pas du spectacle un souvenir impérissable. La mise en scène à l’américaine est tape-à-l’œil et le plateau est encombré de dizaines d’écrans de télévision. Quant à l’histoire, j’ai du mal à la suivre. Elle me semble tirée par les cheveux et un peu naïve. On n’est pas encore au temps des dystopies de Georges Orwell ou de Margaret Atwood. Je suis surtout très déçu de ne pas entendre Claude Dubois chanter Le blues du businessman. C’est un acteur français, Étienne Chicot, qui joue Zéro Janvier. Même s’il a une voix puissante, elle n’a pas la sensualité de celle de Dubois et ne dégage pas la même émotion. Encore aujourd’hui, presque 50 ans plus tard, je n’ai jamais entendu un interprète du Blues du businessman plus troublant que Claude Dubois.

DE REICHENBACH À LEWIS FUREY

L’année suivante, je revois Starmania à Montréal dans une mise en scène d’Olivier Reichenbach. Dubois n’en est pas non plus. C’est Richard Groulx qui joue Zéro Janvier. Cette fois, dans une salle plus petite et dans une mise en scène plus sobre, je m’intéresse davantage à l’histoire. Je trouve encore assez invraisemblable que tous les pays de l’Occident se retrouvent unifiés et qu’un milliardaire aussi douteux que Zéro Janvier se présente à la présidence contre le Gourou Marabout. Mais je ne vais pas vous raconter l’histoire, d’autant plus qu’elle change à chaque nouvelle production. J’ai pu m’en rendre compte lorsque Lewis Furey a présenté sa propre version de Starmania au théâtre Mogador de Paris en octobre 1993.

Cette fois-là, je suis sorti du théâtre beaucoup plus conscient du sens que Plamondon avait donné à son livret. Peut-être parce que la mise en scène de Furey dégageait beaucoup de violence, j’ai réalisé que Starmania n’était pas l’image d’un monde fantaisiste et improbable, mais la représentation d’un monde qui commençait déjà à se dessiner sous nos yeux.

LES TOURS DU WORLD TRADE CENTER

Le 11 septembre 2001, lorsque s’écroulèrent les tours jumelles du World Trade Center de New York, j’ai revu la tour de Naziland que font exploser Cristal et Johnny Rockfort. Plamondon est tout aussi prophétique quand les jumeaux des Étoiles noires se comportent comme les « black blocs » d’aujourd’hui. La dernière lutte électorale du Brésil entre Lula et Bolsonaro est la même que celle du Gourou contre Zéro Janvier.

C’est peut-être banal, mais comment ne pas faire le lien entre le spectacle de Cristal dans Starmania et Star Académie qu’animait Julie Snyder ? Luc Plamondon serait sûrement le premier à s’esclaffer si j’écrivais que c’est un prophète, mais comment qualifier un auteur dont les paroles sont aussi prémonitoires ? Lorsqu’un parolier comme lui s’associe avec un compositeur qui a la sensibilité de Michel Berger, les œuvres qu’ils créent ont d’innombrables vies. Comme Starmania. Vivement 2023 qu’on puisse voir au Québec la dernière mouture !