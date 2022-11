LHJMQ: l’Océanic prévoit une solide opposition du Phœnix

RIMOUSKI | L’entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski s’attend à une solide opposition du Phœnix de Sherbrooke vendredi soir au Bas-Saint-Laurent, surtout que les visiteurs voudront venger un revers de 2 à 1 mardi à Shawinigan.

« Quand tu perds un match contre une équipe de bas de classement, le match d’après, surtout quand c’est Stéphane Julien qui coache, tu peux être assuré d’une chose, ils vont être prêts. On sait à quoi s’attendre », a indiqué Serge Beausoleil jeudi midi, précisant qu’il s’agit d’un très bon test pour son équipe.

« Il faudra être prêts. Nous sommes capables de les jouer, mais il va falloir jouer de la bonne façon cependant. »

Le pilote de l’Océanic ne croit pas que les 12 buts marqués mardi contre les Saguenéens de Chicoutimi représentent un piège pour sa formation.

« Mentalement, les gars ont fait le reset. Ils sont revenus à la base et nous avons eu un bon entraînement ce matin. Je ne veux pas calmer leur ardeur offensivement. C’est important de les laisser aller. Les indicateurs des dernières semaines démontrent qu’on crée plus d’offensive. On cogne à la porte. Il y en a plusieurs qui se mettent trop de pression avec leur production offensive et ça les écrase ».

Bataille de gardiens

Devant le filet, Patrik Hamrla et Gabriel Robert auront chacun un départ dans le programme double de vendredi à la maison et dimanche sur la route face au Phœnix.

Beausoleil aimerait que l’un de ses portiers de 19 ans s’impose plus tôt que tard, jugeant que les deux ont connu des hauts et des bas cette saison.

« Je souhaite voir un de mes gardiens prendre la pole. Nous ne sommes plus à l’heure de la rotation. On veut des gars qui compétitionnent à l’interne. Je veux des compétiteurs devant le filet et ça va aider l’équipe », a lancé l’entraîneur-chef.

Attentes élevées

Malgré le festival offensif de mardi, Serge Beausoleil a mentionné qu’il s’attendait à plus de l’unité de William Dumoulin, Alexandre Blais et Maël St-Denis.

« C’est un trio qui a tous les ingrédients pour connaître du succès. Ils ont joué un peu plus compliqué et ça n’a pas donné de bons résultats. Je m’attends à les voir mieux performer ».

Quant à la composition de son alignement de vendredi soir, Lyam Jacques prendra la place de Jude Campbell sur le quatrième trio. Ce dernier s’est blessé légèrement lors de son combat contre Carter Ansems des Saguenéens.

♦ Xavier Filion, Luke Coughlin, Quinn Kennedy et Spencer Gill sont tous indisponibles pour le week-end en raison de blessures ou d’une participation au Défi mondial des moins de 17 ans.