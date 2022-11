«Martine à la plage»: l’obsession amoureuse d’un ado envers son voisin

La fiction noire «Martine à la plage», adaptée du roman éponyme de Simon Boulerice, met en scène l’obsession amoureuse d’une adolescente pour son nouveau voisin optométriste.

Martine Racra (prometteuse Gabrielle B. Thuot), 14 ans, s’ennuie à mourir en ce début de vacances estivales, elle qui a une imagination débordante. Son père est pris par le boulot et sa mère est décédée cinq ans plus tôt.

Dès qu’elle rencontre Gilbert (Jean-Moïse Martin), le père qui s’installe avec sa famille dans le jumelé voisin, c’est le coup de foudre pour Martine. Petit à petit, elle s’immisce dans la vie de Gilbert et de sa femme Chantal (Marie-Évelyne Lessard), profitant de leur piscine et devenant la gardienne de leur petite Chloé (Emma Lafrenière).

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Bien sûr, cet intérêt pour cet homme mature est à sens unique, mais Martine s’enfonce dans son délire, ce qui donne froid dans le dos, la jeune allant loin. Trop loin. À l’adolescence, plusieurs jeunes peuvent se projeter dans les bras d’un adulte, sans pour autant devenir barjots. Elle va même tenter de nuire à sa vision. L’intensité de Martine, couplée à son intelligence et à sa grande fragilité, fait en sorte que c’est davantage d’un psychologue dont elle aurait besoin.

Martine joue à Ouija, parle aux esprits et à Candyman, en plus de se faire aider dans ses plans par Jayne Mansfield, décédée comme sa mère dans un tragique accident d’auto, et par Karen Carpenter, la leader du groupe The Carpenters morte d’anorexie en 1983. Ces fantômes du passé s’ajoutent à beaucoup d’accessoires rétro dans la websérie, comme de vieilles chaises longues fleuries ou des costumes de bain une pièce. On aime la réalisation, le scénario ainsi que la musique.

Joël Lemay / Agence QMI

Produits par KOTV, les huit courts épisodes de cette comédie/thriller psychologique sont réalisés par Christian Lalumière («Mélodies perdues»), qui a écrit le scénario avec Simon Boulerice («Chouchou», «Six degrés», «Géolocaliser l’amour»). Ils sont disponibles depuis jeudi dans la section VERO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA.

«Martine à la plage» met également en vedette Stéphane Breton, Victoria Diamond et Monika Pilon. Comme il le fait souvent dans ses projets, Simon Boulerice se confie un rôle. Cette fois, il fait une apparition éclair en brigadier scolaire.