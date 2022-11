Montréal, première destination responsable en Amérique du Nord

Montréal se classe en tête des destinations responsables en Amérique du Nord, devancée à l’échelle mondiale par Berlin et Sydney, selon un classement dévoilé jeudi.

• À lire aussi: Le métro londonien paralysé par une grève

• À lire aussi: La Ville de Montréal veut mieux protéger les pollinisateurs

Le rayonnement de la métropole québécoise au palmarès du «Global Destination Sustainability index 2022» a donné des raisons de pavoiser au président-directeur général de Tourisme Montréal.

«Ce classement vient confirmer la pertinence des actions réalisées dans le cadre de notre stratégie de Destination harmonieuse», a affirmé Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal, un organisme qui a amélioré son résultat de près de 25 % en trois ans pour s’établir à 74 %.

Malgré cette performance, des points restent à travailler pour Tourisme Montréal qui planche d’ores et déjà sur des pistes d’amélioration pour l’année prochaine, notamment les formations en développement durable ciblées par secteurs d’activité.

«Nous accélérons un virage exemplaire pour l'industrie et nous croyons fermement que d'ici 2030, nous assurerons l'organisation d'événements d'affaires et sportifs respectueux de l'environnement, en plus d'encourager la prise de mesures commerciales durables», a-t-il ajouté.