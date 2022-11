Mouvement Desjardins: un excédent en baisse de 41,4 % pour le troisième trimestre

Mouvement Desjardins a connu une baisse de 41,4 % des excédents avant ristournes aux membres pour son troisième trimestre de 2022 par rapport à celui de la même période de l’année précédente.

Les excédents avant ristournes aux membres ont donc atteint 478 millions $ pour le trimestre clos le 30 septembre dernier, soit une baisse de 338 millions $ en comparaison du même trimestre de 2021.

Selon l’entreprise, cette diminution peut s’expliquer par une hausse de la charge de sinistres dans le secteur Assurance de dommages en raison de l’inflation et de la fréquence des sinistres comme l’ouragan Fiona.

Les revenus d’exploitation de l’institution bancaire ont cependant enregistré une hausse de 45 millions $ ou 0,9 %, en s’établissant à près de 5,3 milliards $ en 2022.

«Pour ce troisième trimestre, les ristournes et les revenus d'exploitation sont à la hausse et le Mouvement Desjardins continue de démontrer une forte solidité financière», a affirmé jeudi par communiqué le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

«De plus, dans le contexte inflationniste, nous soutenons activement nos membres et clients pour qu'ils puissent faire face aux pressions accrues avec notamment un accompagnement personnalisé et adapté à la situation de chacun», a-t-il ajouté.