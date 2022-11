Philibert-Thiboutot soulagé de ses soucis financiers

Charles Philibert-Thiboutot a reçu son cadeau de Noël plus tôt que prévu.

Le coureur de demi-fond et olympien des Jeux de Rio en 2016 a retrouvé son brevet de financement de Sports Canada qu’Athlétisme Canada lui avait retiré au cours des deux dernières années, estimant qu’il n’avait pas le potentiel pour atteindre une finale aux Jeux ou au championnat mondial.

« C’est un gros fardeau qui tombe de mes épaules, a imagé Thiboutot. Il a fallu que je fasse des sacrifices au cours des dernières années et mes commanditaires New Balance et Premier Tech m’ont permis de garder la tête hors de l’eau. »

Malgré de bons résultats l’an dernier, le Québécois n’a pas été en mesure de se qualifier pour les Jeux de Tokyo.

« Athlétisme Canada a douté de mes capacités. Ce fut difficile de comprendre après la décision en 2021, mais j’ai décidé de miser sur moi-même et de tout donner », a expliqué Philibert-Thiboutot.

Dans sa préparation pour les prochains grands rendez-vous, le coureur aura maintenant l’esprit tranquille.

« Je vais pouvoir me préparer sans soucis financiers pour le prochain mondial et les Jeux de 2024 à Paris. En plus du salaire mensuel de 1700 $ qui n’est pas imposable, j’aurai droit à un budget de dépenses pour les compétitions de 10 000 $ pour l’année. »

Un mondial déterminant

C’est lors du championnat mondial présenté en juillet dernier à Eugene, en Oregon, que le spécialiste du 1500 m a senti le vent tourné.

« J’ai été dominant dans la ronde préliminaire et je n’ai raté la finale que par 0 s 08 dans une demi-finale que certains experts disaient que c’était la vague la plus forte de l’histoire, a-t-il expliqué. Pendant le camp précédant le mondial, Athlétisme Canada a aussi vu mon professionnalisme et le sérieux de ma préparation.

« Ils ont réalisé que j’avais des chances de me qualifier pour une finale olympique et ils m’ont ajouté au programme de l’équipe nationale, d’ajouter Philibert-Thiboutot. Je ne garde pas de rancune et je me prépare. »

De plus, ses moyens financiers limités ont mis sa santé en péril.

« En décembre dernier, j’avais des douleurs à un pied et j’aurais eu besoin de prendre un vol pour Vancouver pour recevoir des soins de ma physiothérapeute, mais je n’y suis pas allé faute de moyens, a-t-il raconté. Il y aurait eu des conséquences financières si j’y étais allé. Deux semaines plus tard, j’ai subi une déchirure de grade 3 à un mollet. Le manque de ressources a eu un impact direct sur ma blessure. »

En bonne position

Le protégé de Félix-Antoine Lapointe a vu une différence pas plus tard qu’il y a quelques semaines.

« J’ai ressenti une douleur à un pied et j’ai immédiatement pris un vol pour Vancouver, a-t-il souligné. C’est la différence que ça fait. Quand il y a un pépin, tu réagis rapidement. Je suis maintenant à cent pour cent et je peux m’entraîner à fond. »

Avec cet appui financier, Philibert-Thiboutot estime qu’il se retrouve dans une excellente position.

« Si je demeure en santé, je suis en bonne position pour me qualifier pour Paris. J’occupe le 35e rang mondial et tu dois terminer dans le top 55. Ça fait changement de 2021 où j’ai débuté le processus de sélection avec aucun résultat en banque. J’avais l’impression de nager à contre-courant. »