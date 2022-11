Pour un Parti fédéraliste du Québec

À l’occasion, j’ai le plaisir de débattre par courriel avec un ancien ministre libéral.

Récemment, il répliqua à une chronique où j’affirmais qu’avec le Non au référendum de Charlottetown en 1992, un certain PLQ était mort.

Une idée le fit tiquer : lorsque j’affirmai qu’en abandonnant le projet d’un « fédéralisme renouvelé », le PLQ avait graduellement perdu toute conception substantielle du Québec pouvant plaire aux francophones.

« Meech, Charlottetown ! Voyons, Antoine, cela ne veut rien dire à 75 % des électeurs. Le monde s’en fout bien de la Constitution. Les 11 à 40 ans n’en savent rien et ne veulent même pas savoir. Deux générations d’électeurs dont l’intérêt à ces questions est nul. »

Déni

En passant, il était plutôt optimiste pour son parti : « La CAQ n’est pas éternelle, elle s’essoufflera [...], l’usure du pouvoir [...]. Et le PLQ sera là encore pour récupérer ses électeurs avec un chef qui sera à la hauteur des attentes du moment, grâce aux valeurs de fond. »

Sur la Constitution, je lui ai répondu que ses propos correspondaient à cette « pensée ratatinée, oublieuse, une pensée du déni typique des années Charest-Couillard que je dénonce. Ça a fait reculer le Québec. Le PLQ, ce fut tellement plus que ça ! »

De plus, quotidiennement, des questions constitutionnelles font irruption. Exemples : les débats sur les clauses dérogatoires. Les tiraillements sur les compétences en santé. L’Alberta et la Saskatchewan qui veulent se doter de lois autonomistes afin de garder Ottawa à l’écart, etc.

Le PLQ n’aurait rien à dire là-dessus ? Il devrait se taire, puisque « le monde s’en fout » ? Pour que le Québec s’épanouisse, quelle serait la meilleure fédération ? Le PLQ a-t-il encore quelque chose à proposer ?

Mon ex-ministre me vante les huit « valeurs libérales ». La commentatrice Yasmine Abdelfadel les rappelait aussi hier : libertés individuelles ; identification au Québec ; développement économique ; justice sociale ; respect de la société civile ; vie politique à l’enseigne de la démocratie ; appartenance canadienne ; équité intergénérationnelle.

Ma réponse : « À part “l’appartenance canadienne”, laquelle de ces valeurs fait vraiment débat ? C’est de la tarte aux pommes ! Une fois le danger du “séparatisme” hors jeu en 2018, le PLQ s’est retrouvé comme l’empereur de la fable : nu ».

Pour un PFQ

Il n’a plus une conception québécoise du fédéralisme – donc du dominion – et s’est mué en succursale du Parti libéral du Canada (impensable sous Bourassa !).

André Fortin, celui qui, aujourd’hui même, deviendra peut-être son chef intérimaire (voire son prochain chef), a conseillé Justin Trudeau lors de ses débats des chefs !

Ses nouveaux députés ont presque tous un peu de PLC en eux : Fred Beauchemin, ancien candidat ; Madwa-Nika Cadet (ancienne employée de François-Philippe Champagne) ; Brigitte Garceau (ex-vice-présidente nationale francophone du PLC 2009-2012) ; Désirée McGraw (ancienne candidate à l’investiture du PLC).

En lieu et place du PLQ, devenu « canadianiste », on aurait besoin d’un Parti fédéraliste du Québec (PFQ) ; lequel voudrait réparer 1982 et défendre une conception de la fédération propre à conserver et à promouvoir l’identité québécoise.

J’attends encore une réponse substantielle de la part de l’ex-ministre.