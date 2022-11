Séries québécoises: voici les intrigues de fin de saison à ne surtout pas manquer

Les séries Chouchou, Anna et Arnaud, La faille, Une affaire criminelle sont déjà terminées. D’autres comme Stat ou Indéfendable continueront à meubler nos soirées jusqu’à la mi-décembre. Nous sommes nombreux à suivre nos fictions. Du côté des dramatiques, le suspense s’installe parfois en fin de saison, des portes s’ouvrent. D’autres séries font vivre aux personnages des émotions troublantes, des doutes, des sentiments qui nous donnent envie de revenir à l’écoute. Cette saison, les grandes finales ne sont pas synchronisées, il reste encore des trames à surveiller d’ici la fin du mois. En voici quelques-unes.

Cerebrum

Photo courtoisie, Éric Myre

Dans ce dernier épisode, on assiste à une course effrénée afin de mettre la main sur le tueur en série qui manipule Jules. Atterrée, Simone est décidée à poursuivre l’enquête jusqu’à la fin avec Danno. C’est aussi le procès de Sophie Bérubé-Lacroix. Sera-t-elle reconnue coupable du meurtre de la femme d’Henri ?

► Mardi 21 h sur ICI Télé

Avant le crash

Photo courtoisie, Serge Gauvin

Il reste deux épisodes afin d’avoir tous les éléments pour comprendre la chute de Marc-André. Les raisons sont nombreuses entre sa relation toxique avec Dominique, ses transactions opportunistes avec un riche abuseur et les mensonges qui se multiplient. La santé de Luc se détériore. Vincent ne sait toujours rien des magouilles pour son assurance vie et ne souhaite que le rendre fier. Patrick s’enfonce voyant sa femme déserter son couple pour les bras de son entraîneuse. Evelyne manigance dans le dos de François pour se refaire une vie. François pète les plombs voyant un deal avorter.

► Lundi 21 h sur ICI Télé

Un lien familial

Photo courtoisie, Ici Télé

La relation se complique entre Magalie et Mathieu. Arrivera-t-elle à le confronter ? La tension est de plus en plus palpable avec Guillaume. Maintenant que sa nouvelle cuisine est terminée, il devra provoquer les occasions s’il veut revoir Magalie. La situation est délicate. Rien n’est évident pour leur famille. Une décision difficile devra être prise.

► Épisode final le 29 novembre 20 h sur ICI Télé

Les moments parfaits

Photo courtoisie, Fabrice Gaetan

Le vent a soufflé fort dans la vie de Catherine. Pourra-t-elle accepter qu’Alex refasse sa vie avec une autre ? Charlotte trouvera-t-elle un équilibre dans ses projets et ses amours ? On suit aussi le projet familial d’Annie et Louis qui se concrétise. Et on jette un œil à Philippe dont la relation avec Nadia est encore mise à l’épreuve alors que tout semblait aller.

► Finale de saison le 30 novembre 20 h à TVA

C’est comme ça que je t’aime

Photo courtoisie, Éric Myre

Dernier épisode de cette deuxième saison dans laquelle Huguette s’est affirmée plus que jamais créant des remous jusqu’à Montréal en cette année de la femme. Si on a cru avoir perdu Lucien pendant un temps, le voici prêt à prendre Marie-Josée comme épouse. Alors que les célébrations s’organisent, on assiste à la chute de l’Organisation de Sainte-Foy. Huguette va tout faire au péril de sa propre vie pour maintenir la position de tête.

► Mercredi 21 h sur ICI Télé

Les honorables

Photo courtoisie, TVA

Bien que solidaire, le clan Dessureaux se retrouve dans une étrange position. Le séjour de Ludovic en prison a ravivé le désir de vengeance d’anciens ennemis. L’ex-juge s’est retrouvé sur le chemin d’Elie Chapados qu’il a fait incarcérer. Il a aussi Viateur Lajoie, père du meurtrier de sa fille sur le dos. Leurs affrontements nous tiendront en haleine jusqu’à la fin. Et il n’y a pas que les patriarches qui ont des comptes à régler.

► Mardi 21 h à TVA

5e rang

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Cette saison, Marie-Jeanne s’est enfoncée en prenant du galon dans l’organisation de Tina et Lucas. Elle a un pied dans l’engrenage, elle n’a rien à perdre. Fred, qui a toujours été droit, a commis des maladresses ce qui occasionne des doutes à son égard du côté de la SQ. On surveille aussi Marc Trempe qui a encore des comptes à régler avec la famille Goulet. Et Jean-Michel et son père n’ont pas fini d’être à couteaux tirés.

► Finale de saison le 5 décembre 20 h sur ICI télé

Alertes

Photo courtoisie, Dominique Perron

Outre les différentes intrigues sur lesquelles l’Escouade planche, sans compter les frasques de Marc-André qui ont semé le doute auprès des membres et des proches, on voit que la relation entre Dominic et Pénélope se solidifie. Ils deviennent même un phare pour certains de leurs collègues. Lily-Rose tergiverse toujours. Osera-t-elle enfin dénoncer officiellement Manuel qui l’a violée ou laissera-t-elle croire à une simple aventure ?

► Finale de la saison le 5 décembre 21 h à TVA

Hôtel

Photo courtoisie, TVA

Le quotidien de Sarah n’est pas de tout repos depuis qu’elle a accepté la direction de l’hôtel. Le malaise se creuse avec Manuel qu’elle songe de plus en plus à quitter. Guillaume ne peut rester passif et sa mère cédera peut-être. Pourrait-il avoir sa place dans l’institution ? Si oui, pourront-ils travailler ensemble un jour ? La lutte entre ces deux ennemis n’est certainement pas terminée.

► Finale de la saison le 8 décembre 20 h à TVA

L’Échappée

Photo courtoisie, Danny Taillon

Jade n’est pas au bout de ses peines et devra vivre encore longtemps avec les séquelles de son association avec Jean-Simon. La famille de Joëlle refera peut-être surface. On surveille aussi la santé de Keven. Dre Khouzam trouvera-t-elle les sources de son mal ?

► Finale de la saison le 5 décembre 20 h à TVA

...Moi non plus !

Photo courtoisie, Noovo

La relation entre Sarah et Christian a pris une autre tournure cette saison. Les coanimateurs s’entendent mieux même si tout cloche un peu dans leur vie. Ils s’entendent aussi sur l’excès de confiance du Dr Valcoeur qui a pris beaucoup de place en ondes. Ses tactiques ne sont peut-être pas toujours éthiques et ils vont faire équipe afin d’arriver à le tasser.

► Mardi 19 h 30 sur Noovo

Audrey est revenue

Photo courtoisie, Télé-Québec

Audrey poursuit courageusement sa réhabilitation et cherche à comprendre ce qui lui est arrivé la nuit de l’accident. Elle en saura de plus en plus sur les personnes présentes. Comment réagira-t-elle lorsqu’elle apprendra qui est responsable de sa situation ? À la maison, ses parents, bien que séparés, n’adoptent pas la même attitude face à sa démarche. Son beau-père tente aussi de l’aider.

► Épisode final le 1er décembre 21 h à Télé-Québec