Réduction du méthane: une entreprise québécoise lance une installation aux États-Unis

L’entreprise québécoise Biothermica Technologies a mis en service une technologie développée dans la province pour diluer le méthane dans l’air de ventilation d’une des plus grandes mines de charbon métallurgique en Virginie.

Détenue par Coronado Global Resources, une compagnie publique australienne, la mine va profiter d’une technologique d’oxydation thermique qui, une fois préchauffée, permet d’oxyder le méthane dilué dans l’air de ventilation sans utiliser de combustible fossile polluant.

La mise en place de ce projet en juillet dernier va aider à réduire de 300000 TeqCO2 les rejets de la mine, ce qui équivaut à enlever environ 65 000 voitures à essence des routes.

«Ce projet va réduire notre empreinte carbone liée aux émissions de méthane à notre mine de Buchanan et contribuer à nos engagements de réduire nos émissions de GES, en droite ligne avec l’Engagement mondial sur le méthane initié par les États-Unis et l’Union européenne à la COP26», a déclaré jeudi par communiqué Bob Cline, VP Développement des affaires et ingénierie, Coronado Global Resources.

Rappelons que le méthane représente 20% de la totalité des gaz à effet de serre (GES) émis par la planète et que les États-Unis font partie des principaux pays émetteurs.

«D’autres projets sont en cours de discussion aux États-Unis et ailleurs dans le monde ainsi que sur d’autres mines que les mines de charbon. Notre entreprise fait partie de la solution contre le réchauffement de la planète», a indiqué Dominique Kay, vice-président de la division Air et Technologies.