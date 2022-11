Santé: soulignons le rôle des technologues qui croisent notre route au quotidien

Comme présidente de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ), je suis convaincue de l’importance des relations interpersonnelles entretenues dans le cadre des examens diagnostiques et de traitement entre l’ensemble de nos professionnels et leurs patients.

La relation de confiance et les compétences multidisciplinaires qui forment l’assise de l’expertise des technologues leur confèrent un rôle essentiel dans le système de santé québécois.

Besoin d’être rassuré

Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) est affilié au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU) afin de prodiguer aux enfants tous les soins de radiothérapie nécessaires au traitement du cancer. Je tiens à partager une relation particulière qu’a su tisser l’une de nos professionnelles lors de son passage au CHUM, dans laquelle elle a été engagée de près avec un jeune garçon qui traversait l’épreuve monumentale de son diagnostic de cancer.

Provenant d’une région éloignée de la métropole, sa famille a exprimé un besoin criant d’appui, de compréhension et de réconfort, de sorte que la technologue et son équipe, étant donné leur rôle pivot, ont su rapidement se mobiliser de cœur et d’esprit afin de maximiser l’accès aux professionnels et aux consultations nécessaires à leur parcours de soins.

Il était aussi de la responsabilité de la technologue d’apaiser l’anxiété que peut vivre un petit patient qui reçoit ses premiers traitements de radiothérapie, où il se doit d’être isolé et de demeurer immobile, tout en apprivoisant divers accessoires, tel un masque de traitement au visage. Grâce à un micro, la technologue a pu demeurer au creux de son oreille et le rassurer pour toute la durée du traitement. L’entraide interprofessionnelle a permis un accompagnement intégral du jeune garçon, assurant le bon déroulement de ce traitement vital et une présence humaine auprès de sa famille.

Qu’il s’agisse de la bulle de sécurité ou du bagage de connaissances et de personnes-ressources développées à leurs côtés, la famille du patient a témoigné quelques mois plus tard, lors d’une visite de relance, de l’impact concret et considérable des technologues sur leur route.

Le défi de recrutement

L’Ordre maintient que le rôle de première ligne de ses membres au sein du réseau de la santé ainsi que la nature de leur domaine d’exercice leur confèrent un rôle clé dans les solutions pour un meilleur accès aux soins pour les patients. Dans la foulée du Plan Santé du ministère de la Santé et des Services sociaux dévoilé au printemps dernier, l’élargissement de la pratique à même nos cinq domaines d’exercice: le radiodiagnostic, la médecine nucléaire, l'échographie médicale, la radio-oncologie et l’électrophysiologie médicale, peut faire partie de la solution.

Le défi de recrutement, comme pour la majorité des professions en santé, demeure un chantier tout aussi prioritaire pour l’Ordre, qui a à cœur le maintien de son rôle de collaborateur clé dans les démarches des parties prenantes visant à accroître l’attraction et la rétention des technologues d’aujourd’hui et de demain.

En cette Semaine des technologues qui se poursuit jusqu’au 12 novembre, l’OTIMROEPMQ et ses 6884 membres vous invitent à reconnaître l’apport bien réel qu’ont les technologues dans le réseau de la santé québécois.

À titre de professionnels de la santé de première ligne, ils contribuent sans cesse à favoriser un accès plus efficace aux soins pertinents. La vulnérabilité, l’écoute et la confiance sont au cœur des efforts déployés sur le terrain par nos équipes dévouées, tant pour procurer aux patients une solide expertise et de la connaissance, que pour leur tenir la main.

Mélanie Ratelle, présidente de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ)