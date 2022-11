Son fils autiste «tasé»: «j’étais vraiment dans tous mes états»

Une mère de Terrebonne, dans Lanaudière, a déploré l’utilisation, par les policiers, d’une arme à impulsion électrique pour maîtriser son fils autiste qui était en fugue.

Quatre jours par semaine, Brandon, un jeune autiste non verbal de 18 ans, se rend dans un centre de réadaptation.

Mercredi, il a fait une fugue après s’être rendu au centre.

Lors de leur intervention, les policiers de Mascouche ont pris la décision de déployer une arme à impulsion électrique, mieux connue sous le nom de «taser gun», pour le maîtriser. Il a ensuite été conduit à l’hôpital.

Sa mère, qui a parlé à un des policiers qui est intervenu, est en colère et a qualifié d’abusive l’utilisation de cette arme contre son fils.

«D’entendre que ton enfant vient de se faire tirer dessus avec un «taser gun» et que le policier te dit qu’il n’a pas à se justifier, qu’il fait juste t’expliquer, et bien j’étais vraiment dans tous mes états», a confié la mère, Marie Ismé, à TVA Nouvelles.

Ce n’est pas la première fois que Brandon fait une fugue et les policiers connaissent le jeune autiste, selon sa mère.

Lorsque Mme Ismé a souligné aux policiers que son fils n’était pas violent et qu’il n’avait jamais essayé d’agresser qui que ce soit, ceux-ci auraient répondu que le recours à l’arme était «pour sa protection».

«Je me sens trahie. Je me sens abandonnée. J’ai parlé au capitaine, j’ai dit au capitaine comme quoi je ne veux pas perdre confiance aux services policiers, mais que vous êtes là pour servir et protéger, pas traumatiser les gens», a déclaré Marie Ismé.

Cette dernière entend porter plainte en déontologie policière, car elle estime que son fils aurait pu être traité différemment parce que sa peau est noire.

Le Service de police de Mascouche a confirmé qu’un événement était survenu mercredi matin et doit faire le point jeudi après-midi.