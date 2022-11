Un nouveau contrat pour P.K. Subban

Quelques semaines après avoir accroché ses patins, l’ancien défenseur du Canadien de Montréal P.K. Subban a signé un contrat de plusieurs années avec la chaîne ESPN à titre d’analyste.

C’est ce que le réseau américain a annoncé, jeudi. Subban avait certainement préparé cette voie en se prêtant au jeu au cours des deux dernières éliminatoires, desquelles ont été écartés ses Devils du New Jersey.

«Souvent, je me suis assis dans le vestiaire avec des coéquipiers et j'ai discuté de ce que ce serait d'être de l'autre côté en tant qu'analyste, a déclaré l’homme de 33 ans dans un communiqué. J’ai un intérêt direct à faire grandir notre sport et je connais l'importance du paysage sportif en pleine expansion. J’ai hâte d'apporter mes idées uniques du fait d'avoir récemment été sur la glace et maintenant mon point de vue de l’extérieur.»

Perspective unique

Subban agira principalement comme analyse en studio, mais il aura également l’occasion de se joindre aux équipes sur place à quelques reprises. Ces matchs n’ont pas été identifiés pour le moment, pas plus que celui de l’entrée en scène du Torontois. Ses débuts sont prévus «dans les prochaines semaines».

Le vice-président senior à la production et aux événements d’ESPN, Mark Gross, s’est réjoui d’ajouter un analyste qui jouait dans la Ligue nationale de hockey (LNH) il y a quelques mois à peine.

«P.K. apporte une nouvelle dimension à son analyse, ayant récemment pris sa retraite, mais il s'appuie également sur bien plus que sa simple expérience sur la glace, ce qui lui donne une perspective unique et amusante que les partisans adoreront, a-t-il fait valoir. Nous avons une excellente équipe d'analystes, d’animateurs et de journalistes, et l'ajout de P.K. nous rend tout simplement meilleurs.»

Subban est rapidement devenu un favori de la foule avec le Tricolore en raison de sa fougue et de son explosivité. Il s’est rapidement forgé une place parmi les meilleurs défenseurs du circuit, remportant le trophée Norris en 2013.

Depuis, il a été échangé aux Predators de Nashville en retour de Shea Weber, avant d’être envoyé aux Devils quelques années plus tard. En perte de rythme, il a annoncé sa retraite cet été lorsqu’il était joueur autonome sans compensation.

L'ex-arrière a totalisé 115 buts et 467 points en 834 matchs. Il a ajouté 18 filets et 62 points en 96 parties éliminatoires. Sa grande contribution à la communauté a par ailleurs été reconnue cette année, puisqu’il a été le récipiendaire du trophée King-Clancy.