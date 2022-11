Une bougie pour soutenir les jeunes vivant avec des troubles de santé mentale ou qui sont autistes

La campagne Lueur d’espoir au profit de la Fondation petits trésors est de retour jusqu’au 31 décembre dans les succursales Jean Coutu participantes, pour soutenir les enfants et les ados vivant avec des troubles de santé mentale ou avec un trouble du spectre de l’autisme.

Jean Coutu et l’animatrice-productrice Chantal Lacroix font front commun pour amasser des sous pour souvenir la recherche, les soins et le répit en santé mentale pédopsychiatrique et en autisme.

Il est question de dépression, de TDAH, d’anxiété et d’autisme. Deux familles sur cinq devront composer avec l’un ou l’autre de ces troubles de santé mentale, en plus des effets de la pandémie qui se font toujours sentir chez les jeunes.

Cette année, des bougies sont en vente au coût de 20 $. Pour chaque bougie vendue, le réseau Jean Coutu et Chantal Lacroix s’engagent à remettre 4 $ chacun à la Fondation petits trésors. Ces quatre dernières années, près de 600 000 $ ont pu être investis en recherche et en soins à l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, à Montréal, en plus de répit prodigué aux proches.

Québecor est le grand partenaire de la campagne de financement.