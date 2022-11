A-30: une conductrice roule en sens inverse et crée une collision

Une conductrice qui roulait en sens inverse sur l’autoroute 30 Ouest est entrée en collision avec quatre autres véhicules jeudi après-midi à la hauteur du kilomètre 18, au niveau de Beauharnois.

L’automobiliste âgée d’une trentaine d’années a été transportée vers un centre hospitalier pour des blessures finalement mineures après la collision provoquée aux alentours de 15h45, a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Stéphane Tremblay.

Les autres personnes impliquées dans l’accident ont également subi des blessures mineures.

Suivi -- À Beauharnois, FERMETURE de l'#A30 ouest (de l'Acier), entre la sortie 22 (#R236/ boul. de l'Énergie) et l'entrée suivante pour une durée indéterminée // accident. — Québec 511 (@Qc511_Mtl) November 10, 2022

Toutes les voies en direction ouest avaient été fermées peu après 16h et pendant plus d’une heure entre la sortie 22 et l’entrée suivante.

Une enquête pour conduite dangereuse est en cours, a-t-il été précisé.