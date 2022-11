Zoofest: des Tiktokeurs parmi les plus connus du Québec réunis sur scène

Les Tiktokeurs les plus connus de la Belle Province sillonneront les routes, le printemps prochain, à l’occasion de la tournée «#Stand-up».

Ce rendez-vous rigolo a enchanté les festivaliers de Zoofest ces deux dernières années et le festival, ainsi que 1921, Maison de gérance, souhaite le partager avec un public élargi.

La tournée sera animée par l’humoriste Mégan Brouillard. Les Tiktokeurs qui s’exécuteront sur scène pour faire rire les spectateurs sont Charles Brunet, Charles-Antoine Des Granges, Martin Lauzon, Danick Martineau, Claudie Mercier, Tommy Néron et Nabil Queen. Très connus des jeunes, ils cumulent des millions de vues et ont des centaines de milliers d’abonnés. Ensemble, ils ont enregistré plus de 95,4 millions de likes.

«Tik Tok est bien plus qu’une mode éphémère. Il s’agit d’un nouvel outil de diffusion qui révolutionne présentement l’humour partout sur la planète. Zoofest a comme mission de dénicher le talent et sur Tik Tok, nous avons trouvé des humoristes incroyables qui, une fois l’écran traversé, continuent de briller», a dit jeudi la directrice générale du festival Zoofest & OFF-JFL, Isabelle Desmarais, dans un communiqué.

Cinq arrêts sont prévus, soit Montréal (3 mars 2023), Québec (16 mars), Brossard (31 mars), Sherbrooke (14 avril) et Trois-Rivières (20 mai). Les billets sont en vente en ligne [zoofest.com].