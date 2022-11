CARDINAL, Marcel



À Saint-Eustache le 5 novembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Marcel Cardinal, époux de feu Mme Denise Théorêt.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Lise), Normand (Mary), Alain, Elaine (François), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses trois soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 12 novembre de 10h à 14h au :SAINT-EUSTACHE450-473-5934 |Une liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe. Suivra l'inhumation au Cimetière Sainte-Dorothée situé au 655 rue Principale, Laval.