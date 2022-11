À propos de l’existence de Dieu

J’apprécie votre ouverture d’esprit et le respect que vous démontrez envers l’opinion des gens, incluant ceux qui ne pensent pas comme vous. Je voudrais réagir aux propos de celui qui signait « Croyant devenu athée par la force des choses ».

Dans son deuxième paragraphe, il affirme « Avec toutes leurs bondieuseries, ces meneurs de conscience (les religions) finissent par anesthésier la pensée du monde, par contenir toute révolte, en jouant avec le sentiment de culpabilité des gens ». A-t-il vu ce qui se passe sur la planète ? C’est épouvantable ! Les gens craignent si peu l’autorité et les lois, qu’ils jettent tout par-dessus bord, incluant Dieu. C’est le règne du JE, ME, MOI !

Notre monde va tellement mieux sans lui vous ne trouvez pas ? Et pourtant, il me semble encore que les consignes que Dieu donnait en gros dans les dix commandements (Exode 20) ont été écrites par amour et pour notre protection. On voit d’ailleurs aujourd’hui ce qui se produit quand on en fait fi.

Selon l’Histoire, Jésus est venu pour nous faire connaître Dieu et accomplir son Plan pour l’humanité. Force m’est de reconnaître qu’il y a beaucoup de choses que Dieu n’a jamais demandées et que Jésus n’a pas dites non plus dans ce que les religions nous recommandent de faire. Les gens d’Église les ont rajoutées par la suite.

Cet homme dit aussi « Plus de 2000 ans plus tard, le voyez-vous tel qu’il est ce beau monde ? » Je reconnais que le monde ne s’améliore pas. Mais le remède existe dans « Aimez-vous les uns les autres » que Jésus nous a transmis. Qu’est-ce qu’on en a fait ? Absolument rien!

J’avoue que ce n’est pas par une quelconque religion qu’on peut y accéder. Les humains restent des humains. Ce n’est que par l’esprit de Dieu que l’on peut aimer vraiment de façon inconditionnelle. Et que dire de la nature qui nous parle encore de Dieu. Des étoiles et des galaxies qu’on découvre sans arrêt. Des couchers de soleil, de nos petits animaux de compagnie, tout ça pour nous, par amour de Dieu. Tant de beauté sur notre planète. Dieu est bel et bien là, je vous l’assure, monsieur. Un deuil subit l’année dernière m’a de nouveau prouvé que Dieu était là, car mon Père Céleste m’a accompagné dans chaque détail par la suite. Et c’était beaucoup plus que de la magie.

Marie

Vous parlez ainsi parce que vous avez la foi. Je suis agnostique et j’ai des explications différentes à toutes les créations que vous attribuez à Dieu. Comme vous, je reconnais que la planète ne va pas bien, mais au lieu de l’attribuer au rejet de Dieu par certains, je l’attribue à l’égoïsme des humains qui sont en train de la ruiner pour leur seul profit, en faisant fi de la bonté et de la bienveillance que l’on devrait avoir les uns envers les autres et envers notre terre nourricière.