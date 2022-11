Arme à feu dans sa sacoche: arrêtée lors d’une fête illégale, elle plaide l’ignorance

Arrêtée avec une arme à feu dans sa sacoche lors d’une fête illégale au centre-ville de Montréal pendant la pandémie, une jeune femme jure que c’est la faute à d’autres même si c’est maintenant elle qui risque la prison.

« Je ne sais pas qui aurait pu mettre ça dans mon sac », a témoigné Jahdeesa Hall, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Hall, 21 ans, risque une longue peine d’incarcération si elle est déclarée coupable au terme de son procès. C’est qu’elle fait face à cinq accusations en lien avec un Browning FN 1900 saisi dans sa sacoche en octobre 2020.

À cette époque, le Québec était en pleine pandémie et les rassemblements étaient interdits.

Photo Courtoisie

Règles sanitaires

Or, des individus associés aux gangs de rue et au proxénétisme se fichaient bien des règles sanitaires. Ils avaient alors loué un appartement via la plateforme Airbnb afin d’organiser une fête. Selon les témoignages entendus à la cour, une quinzaine de personnes avaient été invitées.

Mais plutôt que de rester discret, les fêtards ont été assez bruyants pour qu’une plainte soit déposée à la police. Et quand ces derniers sont débarqués pour distribuer des constats d’infraction, ils ont trouvé deux armes à feu. En plus du Browning FN trouvé dans la sacoche de Hall, un mineur a été arrêté pour possession d’un FireStorm 9mm.

« Cette arme à feu était en condition de tir », indique un rapport balistique, ajoutant que le Browning était lui aussi fonctionnel.

Photo Courtoisie

Crédibilité

Selon les policiers, Hall avait été arrêtée dans une chambre, alors qu’elle tenait sa sacoche dans les mains.

Mais l’accusée jure que ce n’était pas le cas. Selon elle, la sacoche se trouvait dans une garde-robe, lui permettant ainsi d’affirmer qu’elle ignorait la présence de l’arme à feu prohibée.

« Je faisais assez confiance au monde qui était là, assez pour croire que mon sac était en sécurité », a-t-elle dit ce vendredi.

Mais même si elle jure que son arrestation était traumatisante, Hall a du même coup reconnu n’avoir jamais fait de démarches pour tenter de comprendre ce qui se passait. Elle est d’ailleurs restée évasive sur ses liens avec les gens présents dans l’appartement ce soir-là.

« Ce n’est pas des amis proches, je me tiens avec eux de temps en temps, a-t-elle expliqué, ne donnant aucun autre détail. Je ne me suis pas sentie bien quand la policière m’a dit que c’était des personnes en lien avec la prostitution. »

Le procès, devant la juge Guylaine Rivest, se poursuit.

Si elle est déclarée coupable, Hall n’échappera pas à la prison, puisque la peine minimale est d’une année d’incarcération.